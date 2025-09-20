Repartidor de aplicación resulta lesionado durante un choque al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En otro accidente de tránsito registrado este sábado 20 de septiembre de 2025, un repartidor de aplicación, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta, resultó lesionado durante un percance vial ocurrido en la intersección de la calle Chihuahua y el boulevard Ramírez, al sur de Ciudad Obregón. El lamentable hecho movilizó a elementos policíacos y personal de los cuerpo de auxilio, quienes atendieron la situación.

De acuerdo con datos recabados de forma preliminar, el incidente fue protagonizado por un vehículo de color gris y una motocicleta verde, la cual era manejada por un trabajador de reparto de plataforma que se encontraba cumpliendo con su jornada laboral. Después del impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento, mientras que testigos del hecho notificaron a las autoridades a través de una llamada a las líneas de emergencias.

Según el testimonio de algunas personas que presenciaron el suceso, el choque habría ocurrido por alcance, un tipo de accidente de tráfico en el que un vehículo choca contra la parte trasera de otro; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para cumplir con el Informe Policial Homologado (IPH) y deslindar responsabilidades.

Paramédicos de la Cruz Roja también se presentaron en el lugar de los hechos y le brindaron los primeros auxilios al sujeto afectado, cuya identidad por el momento se desconoce. Trascendió que el motociclista permaneció en el área hasta que los agentes municipales terminaron con las diligencias correspondientes y luego fue trasladado a un hospital cercano de la localidad, en donde recibirá atención médica por parte de los especialistas.

Reportan persona lesionada al norte de Ciudad Obregón

En otro caso registrado la mañana de este sábado 20 de septiembre, otro choque de este tipo se reportó en el cruce de las calles Cajeme y Sonora, ubicado en la zona norte de Ciudad Obregón. Se informó que en el choque se vieron involucrados un vehículo Hyundai Sonata y una vagoneta Ford Escape, esta última tuvo que ser remolcada por una grúa particular. Extraoficialmente se indicó que una de las personas involucradas resultó lesionada.

