Se registra otro accidente al norte de Ciudad Obregón; reportan a una persona lesionada

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 20 de septiembre de 2025, Ciudad Obregón fue escenario de diversos accidentes de tránsitos y percances viales, uno de estos se registró en el cruce de las calles Cajeme y Sonora, ubicado en el sector norte de la localidad. Los primeros reportes indican que dos vehículos se vieron involucrados en un choque que dejó daños materiales de consideración, en un punto que es considerado alto de cortesía.

De acuerdo con información extraoficial que surgió en el lugar, una persona resultó lesionada a causa del siniestro, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica. El lamentable hecho fue protagonizado por un vehículo Hyundai Sonata y una vagoneta Ford Escape, las cuales presentaron daños materiales debido al impacto. Por el momento se desconoce la identidad de los implicados, así como el estado de salud del presunto lesionado.

Elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona, mientras que elementos de Tránsito Municipal se encargaron de cumplir con el Informe Policial Homologado (IPH) y otras diligencias correspondientes. Una grúa particular se llevó la vagoneta Ford Escape, mientras autoridades locales estuvieron supervisando la zona. No se tiene certeza si en el lugar se efectuó alguna detención o si los implicados tendrán que rendir su declaración ante la instancia competente.

Una grúa particular tuvo que remolcar uno de los vehículos implicados.

Rescatan a persona prensada

En otro accidente de tránsito registrado al sur de Ciudad Obregón, la persona que conducía un vehículo Tsuru, modelo atrasado, quedó atrapada en los fierros luego de ser impactada por el conductor de una camioneta pick-up Toyota en el cruce de las calles CTM y 5 de Febrero. Bomberos de Cajeme, con la ayuda de un equipo hidráulico, consiguieron liberar el cuerpo de la víctima, aún sin identificar.

Una vez liberado, el automovilista fue estabilizado por personal de la Cruz Roja, quien posteriormente lo llevó a un nosocomio cercano. Extraoficialmente trascendió que la camioneta pick-up habría sido la responsable del fuerte impacto, ya que debía ceder el paso, pero debido a la alta velocidad, no lo logró y se impactó de llenó contra el costado del otro automóvil involucrado.

#Seguridad | Ciudad Obregón: Choque en Norman E. Borlaug y Ejército Nacional causa cuantiosos daños uD83DuDEA8https://t.co/GGukjiTxaL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui