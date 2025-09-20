Sube cifra de muertos por explosión en Iztapalapa: Van 27 fallecidos y 18 personas hospitalizadas

Ciudad de México.- El pasado 10 de septiembre se registró un hecho que paralizó al país entero: La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en los límites de la CDMX y el Estado de México. A más de una semana de este terrible accidente, la Secretaría de Salud Pública capitalina ha informado que ya van 27 personas fallecidas, mientras que al menos otras 18 continúan recibiendo atención médica en hospitales.
El nuevo reporte de Salud, con corte de las 10:00 horas de este sábado 20 de septiembre, establece que falleció un hombre identificado como Ricardo Corona Hernández, quien tenía 38 años de edad y era atendido en el Hospital Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. En tanto que otras 18 personas continúan internadas, la mayoría de ellas en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Rubén Leñero.
Asimismo, las autoridades han reportado que al menos otras 39 víctimas lograron ser dadas de alta. Apenas horas antes de que se actualizara esta cifra de fallecimientos, se reportó la muerte de otro hombre. Se trata de Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años de edad, quien era conocido como el chofer heroico de este accidente. Él conducía el microbús que quedó calcinado en el lugar del accidente.
Acevedo conducía el microbús que se dirigía al paradero de Santa Marta y él mismo auxilió a los pasajeros durante la detonación, ya que al percatarse de que algunos no podían bajar, regresó a la unidad para ayudarlos. Mientras que poco antes se había reportado el fallecimiento de María Salud Molina, de 59 años, quien viajaba como pasajera en la unidad conducida por Erik Vicente e intentó a toda costa ponerse a salvo, brincando barreras de contención y atravesando las avenidas.
Fuente: Tribuna del Yaqui