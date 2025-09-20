Sujetos armados atacan instalaciones de la Fiscalía en Ensenada e incendian vehículos

Ensenada, Baja California.- Este sábado 20 de septiembre, alrededor de las 12:30 horas, sujetos armados fueron los responsables de los ataques perpetrados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada, ocasionando diversos daños materiales, entre los cuales se encuentran vehículos incendiados. Afortunadamente, a pesar del ataque, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

De acuerdo con información extraoficial, el recinto ubicado en la colonia Praderas del Ciprés fue interceptado por varios individuos armados, quienes descendieron de una unidad y amenazaron al guardia de seguridad para posteriormente incendiar tres patrullas en el estacionamiento. No obstante, en las oficinas situadas en la colonia Bustamante realizaron un procedimiento similar, aunque en esta ocasión en la zona de patrullas.

Además, los agresores lograron ingresar a otros sectores, como el área de cocina, y ocasionaron diversos daños materiales. En cuanto a lo sucedido en la calle Novena con Insurgentes, los atacantes utilizaron bombas molotov, con las cuales incendiaron botes de basura y afectaron gravemente la fachada. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los responsables no han sido capturados. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización sobre este hecho.

Varios destrozos

Es importante señalar que las acciones quedaron registradas en las cámaras de videovigilancia del C5, por lo que se informó a las autoridades de la entidad para prevenir casos similares. Respecto al móvil del delito, todavía se encuentra bajo investigación por las autoridades locales, y se espera que más adelante el Ministerio Público informe sobre los avances a través de sus redes sociales.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui