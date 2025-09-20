Tragedia en Chiapas: Envenenamiento masivo deja 60 perros muertos en comunidad indígena

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Un nuevo acto de crueldad animal se ha registrado en territorio mexicano, en esta ocasión en el estado sureño de Chiapas. Pobladores de una comunidad indígena cercana a San Cristóbal de las Casas han denunciado la muerte de 60 perros envenenados y por ello están exigiendo a las autoridades que intervengan en la investigación, para encontrar al o los responsables.

La muerte de los animales comenzó a reportarse desde el pasado jueves 18 de septiembre en la comunidad indígena tzotzil Joltsemen, que pertenece al municipio de San Juan Chamula. Desde esa fecha comenzaron a encontrarse los primeros caninos sin vida. Los pobladores de la comunidad mencionaron que no han podido identificar quién o quiénes están tirando veneno en la localidad para exterminar a los perros.

Además, explicaron cómo habría comenzado este brote de caninos muertos, señalando que un borrego presuntamente fue mordido por un 'lomito' y eso pudo haber derivo en la muerte del resto de canes. Es por ello que los denunciantes han solicitado la intervención de autoridades, ya que afirman que hasta el día de ayer viernes continuaban encontrando canes muertos.

Mueren más de 60 perros envenenados en Chiapas

Cabe resaltar que los pobladores de San Juan Chamula consideran a los borregos como animales sagrados, ya que utilizan su lana para confeccionar ropa tradicional; asimismo, se sabe que su estiércol es un abono natural para los cultivos de maíz, fríjol y hortalizas. En tanto que a los perros no los ven como mascotas, sino como guardianes. Los canes son utilizados para la cacería, por lo que son considerados como una herramienta de trabajo para sus amos.

Envenenan perritos en Mérida

Cabe resaltar que en el estado de Yucatán también se registró un caso similar de crueldad animal. Ayer viernes 19 de septiembre se reportó el envenenamiento de nueve perros, que vivían con su dueño en un predio en Mérida. Los animales fueron descubiertos por su amo, quien habita un predio en la calle 77 por 40 y 42. Los canes eran mestizos y el denunciante manifestó que sus canes tenían espuma en el hocico cuando los encontró, por lo que teme que fueron envenenados.

#Seguridad | Sube cifra de muertos por explosión en Iztapalapa: Van 27 fallecidos y 18 personas hospitalizadas uD83DuDEA8https://t.co/REjslK4sQO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui