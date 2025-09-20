(VIDEO) A plena luz del día, sujetos 'levantan' a una mujer en calles de Tehuacán, Puebla

Tehuacán, Puebla.- Un caso de violencia contra la mujer se registró en el municipio de Tehuacán, Puebla, en donde sujetos desconocidos privaron de la libertad a una ciudadana en las calles de la colonia Movimiento Antorchista Nacional. Según el informe presentado por autoridades poblanas, la víctima fue identificada como Amalia Elena García Vargas, quien fue secuestrada por delincuentes que se movilizaban a bordo de automóvil Tsuru color gris con una franja negra en el cofre.

El momento quedó grabado por una cámara de vigilancia que se encuentra en el área y posteriormente se difundió el video en redes sociales. En el material difundido se puede apreciar cómo la mujer en cuestión estaba caminando por una calle sin pavimentar cuando fue interceptada por sus captores. Fue en ese momento que un individuo de sudadera roja descendió del vehículo y se acercó hacia Amalia Elena, aparentemente para preguntarle algo.

Después de un breve intercambio de palabras, el secuestrador sometió a la víctima y comenzó a forcejear con ella mientras intentaba que se metiera a la unidad anteriormente descrita. Al notar esto, un segundo sujeto apareció en acción para ayudar a su compañero hasta que lograron su cometido de subir a la afectada. Ya con la mujer a bordo, los criminales huyeron del lugar de los hechos con rumbo desconocido.

Derivado de estos hechos, familiares de Amalia acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para reportar la desaparición de su ser querido, por lo que la dependencia estatal compartió una ficha de búsqueda con las señas particulares de la perjudicada. De acuerdo con el boletín informativo emitido por la institución, los hechos ocurrieron el viernes 19 de septiembre, aproximadamente a las 13:00, por la calle Epicuro del sector ya referido.

El día en que fue privada de la libertad, la mujer vestía blusa de manga larga color morada, pantalón de mezclilla, color azul marino y tenis color negro", explicó el medio Telediario Puebla.

Una mujer fue secuestrada por sujetos desconocidos en la colonia Antorchista de la ciudad de Tehuacán. El momento fue captado por una cámara de seguridad. La FGE emitió una ficha de búsqueda para localizar a Amalia Elena García Vargas. pic.twitter.com/O7a1WhDFCV — Telediario Puebla (@TelediarioPUE) September 20, 2025

Hieren a balazos a una madre y a su hija

Cabe mencionar que este suceso se registró luego que, la mañana del pasado miércoles 17 de septiembre, una madre y su hija de 7 años fueron heridas durante una agresión armada ocurrida en la colonia Juan Pablo Segundo, en la zona norponiente de Tehuacán, justo detrás del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESA). Servicios Periciales de la Fiscalía de Puebla encontraron al menos 10 casquillos percutidos en el lugar del ataque.

El Gobierno de Puebla reforzará la seguridad en Tehuacán tras la disputa entre bandas delictivas. Esta mañana una mujer y su hija de 7 años fueron atacadas a balazos, informó el secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González. #FernandoCanales #UltraNoticiasPuebla #Puebla pic.twitter.com/eP0a9IVD2b — Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui