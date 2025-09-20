Vinculan a Guadalupe en Edomex: Trató de secuestrar a una menor y le hallaron droga

Tlalnepantla, Estado de México.- Un juez con sede en Tlalnepantla dictó vinculación a proceso para una mujer identificada como Guadalupe 'N', de 31 años, por probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad a menores de edad. A la imputada se le señala por el intento de privación secuestro de una menor de ocho años ocurrido en el municipio de Nicolás Romero, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A través de un boletín informativo difundido por la dependencia estatal, la fémina mantuvo cautiva a su víctima al interior de su domicilio ubicado en la colonia Libertad Primera Sección, en el municipio anteriormente mencionado. De acuerdo con los resultados de la investigación, un vecino del sector se percató de lo acontecido y evitó que Guadalupe 'N' lograra su cometido, además de solicitar la presencia de las autoridades locales.

Elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero efectuaron la detención de la sospechosa y también le aseguraron dos bolsas de plástico tipo resellable, que en su interior contenían una sustancia cristalina con las características propias de la droga conocida como 'crystal'. Posteriormente, los uniformados la pusieron a disposición del Ministerio Público, quien se encargó de definir su situación legal con base en los resultados de la respectiva indagatoria.

Con estos elementos de prueba, la Autoridad Judicial determinó su vinculación a proceso y fijó como plazo un mes para el cierre de la investigación complementaria, manteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no obstante, debe ser considerada inocente hasta que no exista una sentencia en su contra", se puede leer en el comunicado publicado por la Fiscalía Edoméx.

Entró al domicilio de su víctima y abusó de ella

En otro hecho atendido en manera conjunta con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó la orden de aprehensión contra un individuo identificado como Ángel Daniel 'N', quien es investigado por su presunta participación en el delito de abuso equiparado agravado, cometido en perjuicio de una menor de edad en el municipio de Tezoyuca.

Fuente: Tribuna del Yaqui