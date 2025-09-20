Vinculan a William Orlando en Sonora: Irrumpió en una vivienda y causó daños materiales

Magdalena de Kino, Sonora.- Este sábado 20 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se obtuvo la vinculación a proceso de un joven de 21 años de edad, identificado como William Orlando 'N', quien es señalado como probable responsable de los delitos de allanamiento de morada agravado y daños, cometidos en agravio de su propio hijo, por lo que la autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los resultados de la investigación encabezada por la dependencia estatal, los hechos por los que se imputa a William Orlando 'N' se registraron aproximadamente a las 04:00 horas del pasado 13 de julio de 2025, en la colonia San Felipe, situada en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. En aquel momento, el sujeto irrumpió en una vivienda ubicada en el mencionado sector y provocó graves destrozos en dos vehículos, lo que derivó en costosos daños materiales.

Derivado de estos hechos en los que se violó la integridad del domicilio y dejó daños materiales en el patrimonio de las víctimas, acciones que posteriormente fueron acreditadas por el Ministerio Público durante la audiencia, un juez de control dictaminó que el individuo debía ser vinculado a proceso y quedar bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar. El futuro del joven será definido por la autoridad competente en las próximas semanas, con base en las investigaciones complementarias.

La FGJES deja de manifiesto su compromiso con la protección del patrimonio, la seguridad del hogar y la procuración de justicia mediante la aplicación estricta de la ley, se continuará con las diligencias necesarias para consolidar la investigación y garantizar que el imputado responda plenamente por sus actos", se puede leer en el comunicado emitido por la Fiscalía de Sonora.

Lo detienen por agredir a su pareja sentimental

En otro caso registrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado en Magdalena de Kino, José Luis 'N', de 21 años, fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar equiparada, cometido en contra de su pareja sentimental. Se indicó que el sospechoso agredió físicamente a la mujer y al bebé de la misma, en hechos documentados el pasado 13 de septiembre en la localidad de El Tasícuri, perteneciente al municipio referido.

Fuente: Tribuna del Yaqui