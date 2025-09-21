Accidente en CDMX: Elevador cae desde un tercer piso en la Condesa y deja 6 víctimas

Ciudad de México.- La noche de este sábado 20 de septiembre, distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y de Servicios de Emergencia realizaron un operativo en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc luego de que se reportara la caída de un elevador. Este siniestro dejó como saldo a varias personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la esquina de las calles Alfonso Reyes e Irapuato, en el sector centro de la capital. Según información confirmada por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el desplome se registró desde el tercer piso del inmueble, lo que ocasionó que siete personas resultaran afectadas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

#Emergencia uD83DuDEA8 Se reporta personas lesionadas por caída de elevador. Servicios de emergencia laboran laboran en calle Tamaulipas y Alfonso Reyes col. Condesa. #CDMX pic.twitter.com/vuOg7iJJhc — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) September 21, 2025

En un inicio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señaló que cuatro adultos y tres menores de edad recibieron atención en el lugar por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). De estas siete personas, cinco fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento por las heridas. Más tarde, la dependencia actualizó el informe y precisó que en total fueron seis los hospitalizados: tres adultos y los tres menores lesionados.

Ell desplome del elevador movilizó a bomberos, personal de Protección Civil y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes resguardaron la zona mientras los paramédicos valoraban el estado de salud de los afectados. Asimismo, se hicieron presentes elementos del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX).

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre las causas que provocaron el accidente ni han detallado la gravedad de las lesiones, aunque se espera que en las próximas horas se difundan comunicados con más información sobre el avance de las investigaciones y la condición de las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui