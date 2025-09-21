Asaltan a tesorero de Ixtacamaxtitlán en Puebla y le arrebatan 220 mil pesos; FGE indaga

Chignahuapan, Puebla.- La tarde del pasado jueves se registró un asalto a mano armada en el municipio de Chignahuapan, estado de Puebla, en el que la víctima fue el tesorero de Ixtacamaxtitlán. No obstante, la información se reveló hasta este fin de semana. Se detalló que el funcionario, identificado como Benito 'N', transportaba 220 mil pesos en efectivo provenientes de la recaudación municipal.

Ese dinero que sería depositado en una institución bancaria para la administración de los recursos del Ayuntamiento. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario salió de la cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán con destino a Chignahuapan, donde se encontraba una sucursal de BBVA en la que realizaría el depósito. Sin embargo, al llegar a la zona centro de este municipio, a escasos metros de la entidad bancaria, fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los agresores, vestidos con sudaderas y con el rostro cubierto por cascos, lo amenazaron con armas de fuego cortas al funcionario y lo obligaron a entregar la mochila que contenía el dinero. Tras consumar el atraco, los responsables huyeron en dirección a la carretera estatal que conecta hacia Zacatlán, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Tras el asalto, elementos de la Policía Municipal de Chignahuapan brindaron apoyo inmediato al funcionario, quien se encontraba ileso pero visiblemente afectado por lo ocurrido. Posteriormente, Benito 'N' acudió ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para interponer la denuncia correspondiente y más tarde regresó a su municipio bajo resguardo policial, ya que manifestó temor por su seguridad personal.

Por su parte, la FGE abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Entre las diligencias iniciales se encuentra la revisión de grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en diversos comercios cercanos al lugar del atraco. Hasta el cierre de esta edición, ni el Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán ni el de Chignahuapan han emitido posicionamiento oficial sobre el incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui