Buscan a Daniel Armando Valencia Rivera, joven de 19 años desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La desaparición de personas en México continúa siendo un grave problema que necesita con urgencia atención por parte del Estado. Mientras, se siguen emitiendo alertas de búsqueda para localizan a miles de niños, jóvenes, mujeres y hombres ausentes en el país. Una de las más recientes, fue la compartida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, respecto a la desaparición de Daniel Armando Valencia Rivera.

Según el documento, Daniel Armado, joven de 19 años, fue visto por última vez el pasado 17 de julio de 2025 en la colonia Las Minitas, en la ciudad Hermosillo. Desde entonces, no se ha obtenido información sobre su ubicación, por lo que las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude en su localización.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Buscan a joven desaparecido en Hermosillo. Foto: Facebook

La ficha oficial de búsqueda señala que Daniel Armando es de nacionalidad mexicana; nació el 7 de mayo de 2006 y, al momento de su desaparición, tenía 19 años de edad. Su estatura es de aproximadamente 1.70 metros, con un peso cercano a los 70 kilogramos. Presenta una complexión delgada y su tono de piel es moreno claro. En cuanto a sus características físicas, se informó que cuenta con cabello castaño oscuro, corto y liso, así como ojos medianos de color negro.

Sus labios son delgados, su boca es mediana y tiene rasgos faciales definidos que podrían facilitar su reconocimiento. La ficha de búsqueda también detalla señas particulares que podrían ser de gran utilidad para identificarlo. Entre ellas se encuentra un tatuaje en el brazo izquierdo con la imagen del número 777, además de una cicatriz de aproximadamente un centímetro en medio de las cejas. De igual manera, posee un lunar cercano al codo derechocon una ligera decoloración en la piel.

El llamado de las autoridades busca que la información circule de manera amplia y llegue a posibles testigos que puedan aportar datos sobre el paradero del joven. En este sentido, la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora pone a disposición de la población los siguientes medios de contacto:

Teléfono: 662 124 4970

Correo electrónico: comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx

La dependencia reitera que toda información recibida será manejada con confidencialidad y que cada reporte es de gran importancia para avanzar en las investigaciones. Asimismo, se invita a la ciudadanía a compartir cualquier indicio que pueda contribuir a dar con Daniel Armando, ya que la colaboración social es clave en estos casos.

Fuente: Tribuna del Yaqui