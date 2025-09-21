Caso Débora Estrella: ¿Quién era el piloto que la acompañaba antes del trágico avionazo?

García, Nuevo León.- La tarde-noche del sábado 20 de septiembre de 2025, autoridades de Nuevo León confirmaron la muerte de Débora Estrella, afamada conductora de televisión en Multimedios, en un accidente aéreo registrado en el municipio de García. De acuerdo con el reporte oficial, el percance se registró alrededor de las 18:50, cuando la avioneta en la que viajaba la presentadora perdió el control y se desplomó en una zona llamada Laderas-Riveras del Interpuerto.

Personal de Protección Civil de Nuevo León se dirigió hacia la ubicación, la cual es parte del Parque Industrial Ciudad Mitras, en donde se constató el deceso inmediato de la comunicadora de 43 años y del piloto de la aeronave, Bryan Ballesteros Argueta. Por su parte, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó sobre el fallecimiento de Estrella y el joven piloto, además indicó que ya se inició con la investigación correspondiente para determinar la causa del siniestro.

Despegaron del aeropuerto del norte y estaban haciendo labores, recordemos que es una aeronave escuela, entonces estaban haciendo precisamente despegues en este punto y en uno de esos despegues da la vuelta para regresar y no alcanza precisamente este regresar a la pista", explicó el presidente municipal.

Las palabras de Manuel Guerra Cavazos, alcalde de García, Nuevo León, tras el desplome de la avioneta donde falleció la conductora de noticias, Débora Estrella.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK



(Vía Enfoque Monterrey) #JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags… pic.twitter.com/FlLjvYdEEb — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 21, 2025

El exesposo de Débora Estrella y también periodista, José Luis García, compartió la noticia en sus redes sociales, sin conocer aún la identidad de las víctimas; sin embargo, una vez que se confirmó la noticia, borró la publicación. Colegas y compañeros de trabajo de la fallecida como César García, Nelson Valdez y Yadith Valdez, por mencionar algunos, se pronunciaron en redes sociales para expresar su consternación y condolencias por la pérdida de Débora.

Hoy mi corazón está destrozado…

Debora Estrella ahora está en el cielo.

No sabes lo mal que me siento el saber que ya no te veré cada fin de semana y me alegres con tu sonrisa y alegría.

Te llevaré siempre en el corazón, mente y alma. Te recordaré siempre con todo mi corazón. pic.twitter.com/VJsSqBvvlA — César García (@Cesar_VegaGar) September 21, 2025

¿Quién era el piloto que acompañaba a Débora Estrella?

El piloto de la aeronave fue identificado oficialmente como Bryan Ballesteros Argueta, quien también perdió la vida durante este trágico incidente. En su perfil de LinkedIn, Bryan se describió como First Officer B737, A320, en diferentes aerolíneas. Hasta el momento se desconoce la edad y otros datos más sobre el piloto fallecido. En una historia de Instagram, Débora Estrella mostró una foto de la avioneta antes de partir desde el Aeropuerto Internacional del Norte.

Aproximadamente a las 04:12 horas de este domingo 21 de septiembre, los rescatistas recuperaron los cuerpos de la periodista Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros. Tras una ardua jornada de búsqueda en el Interpuerto del Parque Industrial Mitras, Protección Civil del Estado encontró ambos cadáveres y posteriormente los trasladaron al anfiteatro del Hospital Universitario, donde se realizará la autopsia de ley correspondiente.

uD83DuDEE9?uD83DuDCA5Los cuerpos de la periodista Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros fueron recuperados este domingo, después de que fallecieron durante la caída de una avioneta en García, Nuevo León la noche del sábado

uD83DuDCF2https://t.co/UvLVDjPVSn pic.twitter.com/US0D0EzGDT — @MeganoticiasMx (@MeganoticiasMx) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui