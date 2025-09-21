Chofer se quedó dormido: Tráiler que venía de Sonora se sale de la carretera en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Un incidente vial se registró sobre la Carretera Federal México 15, a la altura de la zona conocida como los cerros de Barobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa. El suceso involucró a un tractocamión que transportaba una carga de televisiones y, afortunadamente, no dejó pérdidas humanas. Según los primeros informes, el vehículo de carga era operado por Jesús 'N', quien venía de Etchojoa, Sonora.

Y tenía como destino la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El conductor se desplazaba en dirección hacia el sur cuando, por causas que no han sido revelada, perdió el control de la unidad y volcó. La hipótesis principal sugiere que un posible episodio de cansancio extremo pudo haber sido el factor del percance tras quedarse dormido. Como resultado, el tráiler se salió de la cinta asfáltica, quedando inmovilizado en una posición irregular.

Parte de la caja de carga quedó sobre el acotamiento de la carretera, mientras que el resto del vehículo se detuvo en un terreno aledaño con vegetación. Automovilistas que transitaban por el lugar al momento del percance alertaron a los servicios de emergencia a través del número 911. En respuesta, acudieron al sitio paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA).

Dicho personal brindó atención médica a Jesús 'N' y tras la valoración confirmaron que este no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, en coordinación con agentes de la Guardia Nacional división carreteras, se presentaron en la escena para tomar conocimiento de los hechos.

El chofer fue valorado por paramédicos tras el accidente

Las autoridades implementaron un operativo para abanderar la zona y gestionar el flujo vehicular, previniendo así cualquier riesgo de un segundo accidente. Las labores se centraron en recabar la información necesaria para el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para el posterior retiro de la pesada unidad, garantizando la seguridad en este importante tramo federal.

Fuente: Tribuna