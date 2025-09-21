¿Desaparecen DJ's colombianos en Sonora? Petro pide ayuda a Sheinbaum; FGJES no tiene reporte

Ciudad de México.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la desaparición de dos artistas colombianos: Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown. De acuerdo con Petro, ambos DJ's desaparecieron después de un concierto en Sonora, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha emitido un comunicado.

La petición presidencial fue hecha a través de X, antes Twitter, y fue acompañada por un comunicado oficial enviado a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en el que Petro expresó su profunda preocupación por el paradero de los músicos. "Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera".

Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos que crece, también, por la falta de amor de su sociedad decadente. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón".

"México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios", escribió el presidente de Colombia. Bayron Sánchez, de 31 años, originario de Norte de Santander y criado en Medellín, es conocido en la escena musical como B-King. Su carrera se ha caracterizado por una fusión de reguetón y pop urbano. "Muchas gracias, mi México lindo y querido. Me siento contento y agradecido", expresó en sus redes en su llegada al país. Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, es un DJ y productor musical conocido como Regio Clown. Con una trayectoria marcada por presentaciones en clubes de Colombia y México. Bayron vestía camisa negra, pants blanco y tenis blancos; Jorge llevaba ropa completamente negra.

Fiscalía aclara

Después de que saliera el comunicado de prensa de Petro, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró mediante un comunicado.

No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora.

Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna.

Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer, en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes.

