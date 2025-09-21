Descubren cementerio clandestino al norte de Sonora; recuperan diversos restos óseos

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante una jornada de búsqueda de este domingo 21 de septiembre, dos colectivos civiles lograron la localización de restos óseos en una zona desértica ubicada al sureste de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. El hallazgo fue producto del esfuerzo conjunto entre el Colectivo Buscando en San Luís R. C., y la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California.

El operativo de campo, que se realizó gracias a la información proporcionada por una denuncia anónima, permitió a los equipos de búsqueda identificar un total de seis fosas clandestinas. Mónica Espinoza y Soraya Ana Villareal, representantes de los colectivos, informaron que en el interior de estas se encontraron diversos restos, incluyendo huesos largos, vértebras, falanges y piezas dentales, lo que indica que los cuerpos fueron inhumados en ese lugar.

Una vez confirmado el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes. El área fue asegurada y los restos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, específicamente de los Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Estas instituciones serán las responsables de realizar el análisis forense detallado y los estudios genéticos necesarios para la identificación.

El proceso se basará en la obtención de perfiles de ADN a partir de los restos, los cuales serán comparados con las bases de datos de familiares de personas desaparecidas. En este contexto, las voceras de los colectivos hicieron un importante llamado a la comunidad. Señalaron que la labor de sus grupos concluye con la localización de los restos, pero el proceso de identificación requiere la participación activa de las familias.

Algunos de los restos óseos encontrados en el lugar

Por ello, instaron a todas aquellas personas que tengan un ser querido desaparecido a que acudan a las instalaciones de la Fiscalía de Sonora, situadas en la avenida Madero entre las calles 6 y 7, en San Luis Río Colorado, para proporcionar una muestra genética. Este paso es fundamental para poder realizar el cotejo genético y, eventualmente, dar certeza y un retorno digno a las víctimas.

Las representantes también reiteraron que, aunque su trabajo terminó en este punto, los colectivos se mantienen disponibles para ofrecer acompañamiento emocional y asesoría a las familias que lo necesiten. La jornada de búsqueda contó con el resguardo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes garantizaron la seguridad del perímetro durante las labores.

6ta Fosa Con Restos Oseos Humanos!!! Trabajo excepcional e intenso del Colectivo Buscando En San Luis R.C. SonoraFinalizando el Du00edaCon resultados Positivos!!! Posted by Cu00e9lula De Bu00fasqueda e Investigaciu00f3n en Desapariciu00f3n Forzada Baja California on Sunday, September 21, 2025

Fuente: Tribuna