Doble alerta en Sonora: Buscan a Daritzza Teresa y a su hijo, desaparecidos en Nogales

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una Alerta Amber y activó el Protocolo Alba para encontrar a madre e hijo desaparecidos en Nogales. Se trata del pequeño Jesús Miguel Acosta Parente, de 3 años de edad, y de su madre, Daritzza Teresa Parente Duarte, de 26 años, de quienes nada se sabe desde el 17 de septiembre de 2025, cuando fueron vistos por última vez en la colonia La Mesa.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos salieron de su domicilio ese día y no regresaron. Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría estar en riesgo, activando los mecanismos de búsqueda correspondientes. Daritzza Teresa mide 1.67 metros, es de complexión delgada y tez morena. Su cabello es de color rojizo y largo por debajo de los hombros.

Como seña particular relevante, la ficha de búsqueda indica que la mujer presenta una discapacidad intelectual y por ello no sabe leer ni escribir. En cuanto al niño Jesús Miguel, este mide 1 metro y pesa aproximadamente 25 kilos. Es de complexión regular, con cabello lacio de color castaño oscuro y ojos café oscuro. Una característica distintiva para su identificación es que posee un quiste en el área del cuello.

Se desconoce la vestimenta que portaban tanto la madre como el hijo. La Fiscalía de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ser útil para dar con su ubicación. Se exhorta a la población a comunicarse a la línea de emergencias 911 o al número (662) 289 88 00, extensión 15701, para reportar cualquier dato que ayude a la pronta localización de Daritzza y Jesus Miguel.

Por otro lado, a través de redes sociales, familiares y amigos cercanos de Francisca Viridiana Torres Gutiérrez pidieron ayuda a la comunidad para localizarla. De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos, la mujer, de 36 años de edad y con domicilio en Guaymas, se mantiene desaparecida desde el pasado martes 16 de agosto. La fémina fue presuntamente captada por testigos mientras deambulaba por las calles.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora