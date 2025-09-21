Doble homicidio en Culiacán: Ejecutan a balazos a una mujer y un hombre en plena calle

Culiacán, Sinaloa.- Al mediodía de este domingo 21 de septiembre de 2025 se reportó un doble homicidio en la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán, en donde una mujer y un hombre fueron ejecutados a balazos en un camino de terracería que se ubica junto a la zona de Campestres, en las inmediaciones de una conocida planta procesadora de productos embutidos. El violento hecho provocó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con información recabada por el portal Los Noticieristas, aproximadamente a las 11:45 horas de este domingo, las líneas de emergencia recibieron un reporte sobre la presencia de dos personas sin vida a un costado de la calle Luis G. Urbina. Hasta el momento, las víctimas se mantienen en calidad de desconocidas, aunque las autoridades indicaron que la fémina llevaba puesta una blusa de tirantes color negro, mientras que el sujeto usaba un pantalón de mezclilla.

Solamente se informó que se trata de un hombre que vestía un pantalón de mezclilla azul y tenía la cabeza cubierta con una prenda de vestir color y una mujer llevaba puesta una blusa de tirantes color negro y estaba cubierta con una prenda de vestir de color púrpura de los que hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre", explicó el medio anteriormente citado.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Secretaría de Marina se movilizaron hacia la ubicación y confirmaron el doble asesinato. Asimismo se reportó la presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes delimitaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el sitio.

Por su parte, agentes investigadores cumplieron con las indagatorias preliminares del caso. Finalmente se ordenó el traslado de los cadáveres hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicará la autopsia de ley y serán identificados oficialmente. Trascendió en otros medios locales, como Línea Directa, que vecinos del sector reportaron al menos siete detonaciones de arma de fuego en este nuevo homicidio en la capital sinaloense.

Localizan los cuerpos de una mujer y un hombre en calles de la colonia Camino del Real, en el sector Bachigualato en #Culiacán; ambos fueron asesinados a balazos

Fuente: Tribuna del Yaqui