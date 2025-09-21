Enjambre de abejas ataca a bañistas en playa de San Carlos; hay al menos 50 afectados

San Carlos, Guaymas.- Una tarde de esparcimiento en una playa de San Carlos se vio abruptamente coartada este domingo 21 de septiembre, cuando un enjambre de abejas provocó picaduras a cerca de 50 personas, entre bañistas y visitantes que se encontraban en la zona, ubicada en las proximidades del estero El Soldado. El reporte ciudadano sobre el incidente activó un operativo de seguridad y atención médica.

A la playa Bahía Delfín acudieron de manera coordinada elementos de Protección Civil Municipal, el Departamento de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Mexicana, Rescate San Carlos, así como agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Guaymas. El personal de emergencia las primeras atenciones médicas en el sitio a la mayoría de los afectados, quienes presentaron lesiones leves.

Gracias a la rápida intervención, se logró controlar la situación sin mayores contratiempos. Sin embargo, dos personas requirieron atención especializada debido a la cantidad de picaduras recibidas, por lo que fueron trasladadas al Hospital IMSS Bienestar de la ciudad de Guaymas, para su valoración y tratamiento. Poco después, fuentes oficiales confirmaron que ambos pacientes se reportan estables y fuera de peligro.

Como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, personal de Bomberos y Protección Civil procedió a acordonar el área afectada. Asimismo, se estableció vigilancia permanente en el perímetro con el fin de evitar el ingreso de más personas mientras el enjambre de abejas permanezca en el lugar, garantizando así la seguridad en la playa.

Enjambre de abejas ataca a bañistas en San Carlos, Guaymas, Sonora. Estiman que unas 50 personas resultaron afectadas. Elementos de la @PespSonora Bomberos y Cruz Roja auxiliaron a los afectados y a más personas que estaban en el lugar, informa la @SonoraSeguridad pic.twitter.com/TSmgh0WNjB — Marcelo Beyliss (@marcelobeyliss) September 22, 2025

Este mismo día sucedió un hecho similar en el municipio de Cajeme. Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras un ataque de abejas en un campo agrícola ubicado en las inmediaciones de las calles Norman E. Borlaug y 1700, en el Valle del Yaqui. La víctima fatal fue identificada como Julio César A. M., de 58 años, exagente de la Policía Municipal y recientemente jubilado. Su cuerpo quedó en el interior de un canal de riego encementado.

Fuente: Tribuna