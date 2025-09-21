Están acusados de secuestro: Capturan a cuatro integrantes de célula criminal en Sonora

Cananea, Sonora.- Cuatro sujetos señalados como presuntos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y daños, fueron arrestados, se les formuló imputación y se les impuso prisión preventiva justificada, Los acusados responden a los nombres de Brayan Eduardo 'N', de 28 años de edad; Noel Alejandro 'N', de 35 años; Jocsan Issac 'N', de 24 años; y Víctor Hugo 'N', de 43 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el crimen sucedió el 15 de septiembre de 2025, cerca de las 17:06 horas, cuando los señalados arribaron a un domicilio de la colonia Industrial, de la ciudad e Cananea, donde presuntamente agredieron físicamente a la víctima, un hombre de 46 años, en repetidas ocasiones con la intención de bajarlo de su vehículo para subirlo a otro.

Al no lograr este primer intento, Noel Alejandro 'N' y Jocsan Issac 'N' abordaron el automóvil Dodge, modelo 1993, color blanco que conducía el afectado e intentaron someterlo mediante asfixia y golpes, además de tratar de colocarle unas esposas. Durante el forcejeo, los imputados impactaron el vehículo contra las instalaciones del DIF Cananea, ubicado en el cruce del bulevar Lázaro Gutiérrez de Lara y Calle Calera, en colonia Minera.

Al lugar se unieron Brayan Eduardo 'N' y Víctor Hugo 'N', quienes, junto con los otros dos, lograron inmovilizar a la víctima y colocarle finalmente unas esposas en las manos, reteniéndolo en contra de su voluntad. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra los cuatro detenidos, mientras que un juez les decretó prisión preventiva justificada, garantizando así su comparecencia durante el proceso penal.

FGJES obtiene prisión preventiva justificada contra cuatro personas por privación ilegal de la libertad, lesiones y daños en Cananea



Información completa:https://t.co/5gvxF7nCXa pic.twitter.com/bJiF0GJzFr — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 21, 2025

Actualmente, los presuntos criminales se encuentra a la espera de la siguiente audiencia donde se buscará su vinculación a proceso penal. La FGJES indicó que con esta acción "refrenda su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas, y continuará fortaleciendo la investigación para garantizar que se administre justicia conforme a derecho y que los responsables respondan plenamente por sus actos".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora