Explosión de pipa en Iztapalapa: Sube a 29 la cifra de muertos; 16 personas siguen hospitalizadas

Ciudad de México.- Esta noche de domingo 21 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que ya suman 29 personas las fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Por el accidente sucedido el pasado 10 de septiembre, de momento también hay 16 personas que siguen hospitalizadas y 39 que ya fueron dadas de alta.
Se informó que Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien era atendido en el hospital regional Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se sumaron a la lista de fallecidos. El director general del Issste, Martí Batres, comunicó el fallecimiento del paciente de 36 años de edad.
Hasta el momento las personas fallecidas, de acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud, son:
- Armando Antillón Chávez - 45 años
- Ana Daniela Barragán Ramírez - 19 años
- Juan Carlos Bonilla Sánchez - 41 años
- Misael Cano Rodríguez - 39 años
- Irving Uriel Carrillo Reyes - 20 años
- Carlos Iván Contreras Salinas - 29 años
- Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros - 57 años
- Eduardo Noé García Morales
- José Gabriel Hernández Méndez - 17 años
- Juan Antonio Hernández Betancourt - 51 años
- Jorge Islas Flores - 50 años
- Alia Matías Teodoro - 49 años
- Juan Carlos Sánchez Blas - 15 años
- Gilberto Aron - 47 años
- Jesús Joel Tovar García - 40 años
- Edgar Santiago Álvarez - 51 años
- Omar Alejandro García Escorsa - 28 años
- Oswaldo Gutiérrez Espinoza - 30 años
- Fernando Soto Munguía - 34 años
- Eduardo Romero Armas - 30 años
- Norma Chávez Ortega - 50 años
- Abril Díaz Castañeda - 34 años
- Jaime Javier Becerra Urieta - 49 años
- Jovani Martínez Llanos - 17 años
- María Salud Jaurrieta Molina - 35 años
- Erik Vicente Acevedo Romero - 33 años
- Ricardo Corona Hernández - 40 años
- Adolfo Madrigal Franco-36 años
- Ali Yael Aranda González-18 años
De momento, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúan para deslindar las responsabilidades. Según algunos familiares de las víctimas, la empresa dueña de la pipa no se ha puesto en contacto con ellos.
