Explosión de pipa en Iztapalapa: Sube a 29 la cifra de muertos; 16 personas siguen hospitalizadas

Ciudad de México.- Esta noche de domingo 21 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que ya suman 29 personas las fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Por el accidente sucedido el pasado 10 de septiembre, de momento también hay 16 personas que siguen hospitalizadas y 39 que ya fueron dadas de alta.

Se informó que Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien era atendido en el hospital regional Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se sumaron a la lista de fallecidos. El director general del Issste, Martí Batres, comunicó el fallecimiento del paciente de 36 años de edad.

Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del @ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia.



Hasta el momento las personas fallecidas, de acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud, son:

Armando Antillón Chávez - 45 años Ana Daniela Barragán Ramírez - 19 años Juan Carlos Bonilla Sánchez - 41 años Misael Cano Rodríguez - 39 años Irving Uriel Carrillo Reyes - 20 años Carlos Iván Contreras Salinas - 29 años Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros - 57 años Eduardo Noé García Morales José Gabriel Hernández Méndez - 17 años Juan Antonio Hernández Betancourt - 51 años Jorge Islas Flores - 50 años Alia Matías Teodoro - 49 años Juan Carlos Sánchez Blas - 15 años Gilberto Aron - 47 años Jesús Joel Tovar García - 40 años Edgar Santiago Álvarez - 51 años Omar Alejandro García Escorsa - 28 años Oswaldo Gutiérrez Espinoza - 30 años Fernando Soto Munguía - 34 años Eduardo Romero Armas - 30 años Norma Chávez Ortega - 50 años Abril Díaz Castañeda - 34 años Jaime Javier Becerra Urieta - 49 años Jovani Martínez Llanos - 17 años María Salud Jaurrieta Molina - 35 años Erik Vicente Acevedo Romero - 33 años Ricardo Corona Hernández - 40 años Adolfo Madrigal Franco-36 años Ali Yael Aranda González-18 años

De momento, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúan para deslindar las responsabilidades. Según algunos familiares de las víctimas, la empresa dueña de la pipa no se ha puesto en contacto con ellos.

Sube a 29 número de personas sin vida tras explosión de pipa en Iztapalapa.



La Secretaría de Salud CDMX informó que por el accidente en Puente de la Concordia, 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.

