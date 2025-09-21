Edición Impresa Suscríbete
Explosión de pipa en Iztapalapa

Explosión de pipa en Iztapalapa: Sube a 29 la cifra de muertos; 16 personas siguen hospitalizadas

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informa que ya van 29 personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa: Sube a 29 la cifra de muertos; 16 personas siguen hospitalizadas
Explosión de pipa en Iztapalapa: Sube a 29 la cifra de muertos; 16 personas siguen hospitalizadas Foto: Internet

Ciudad de México.- Esta noche de domingo 21 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que ya suman 29 personas las fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Por el accidente sucedido el pasado 10 de septiembre, de momento también hay 16 personas que siguen hospitalizadas y 39 que ya fueron dadas de alta.

Se informó que Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien era atendido en el hospital regional Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se sumaron a la lista de fallecidos. El director general del Issste, Martí Batres, comunicó el fallecimiento del paciente de 36 años de edad.

Hasta el momento las personas fallecidas, de acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud, son:

  1. Armando Antillón Chávez - 45 años
  2. Ana Daniela Barragán Ramírez - 19 años
  3. Juan Carlos Bonilla Sánchez - 41 años
  4. Misael Cano Rodríguez - 39 años
  5. Irving Uriel Carrillo Reyes - 20 años
  6. Carlos Iván Contreras Salinas - 29 años
  7. Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros - 57 años
  8. Eduardo Noé García Morales
  9. José Gabriel Hernández Méndez - 17 años
  10. Juan Antonio Hernández Betancourt - 51 años
  11. Jorge Islas Flores - 50 años
  12. Alia Matías Teodoro - 49 años
  13. Juan Carlos Sánchez Blas - 15 años
  14. Gilberto Aron - 47 años
  15. Jesús Joel Tovar García - 40 años
  16. Edgar Santiago Álvarez - 51 años
  17. Omar Alejandro García Escorsa - 28 años
  18. Oswaldo Gutiérrez Espinoza - 30 años
  19. Fernando Soto Munguía - 34 años
  20. Eduardo Romero Armas - 30 años
  21. Norma Chávez Ortega - 50 años
  22. Abril Díaz Castañeda - 34 años
  23. Jaime Javier Becerra Urieta - 49 años
  24. Jovani Martínez Llanos - 17 años
  25. María Salud Jaurrieta Molina - 35 años
  26. Erik Vicente Acevedo Romero - 33 años
  27. Ricardo Corona Hernández - 40 años
  28. Adolfo Madrigal Franco-36 años
  29. Ali Yael Aranda González-18 años

De momento, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúan para deslindar las responsabilidades. Según algunos familiares de las víctimas, la empresa dueña de la pipa no se ha puesto en contacto con ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones