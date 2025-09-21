Fiesta termina en intensa balacera en San Juan de Aragón: Confirman un muerto y un herido

Ciudad de México.- La madrugada de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la zona de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) luego de que se reportara un enfrentamiento armado durante una fiesta. Este hecho violento dejó como saldo un hombre muerto y otro lesionado; aunque no hay reportes de detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 21 de septiembre, alrededor de las 01:30 horas, tiempo local, en la calle 16/09, donde un grupo de asistentes en una celebración comenzaron una discusión que rápidamente escaló a disparos. Vecinos que escucharon alertaron mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en una rápida intervención de policías locales.

A la brevedad se activó el Código Rojo. En el lugar, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron y aseguraron al menos una decena de casquillos percutidos, que fueron preservados como evidencia para la investigación correspondiente. Momentos más tarde, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que un hombre de 35 años falleció en el sitio.

Asimismo, detallaron que otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha dado a conocer el estado de salud del lesionado. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) ya se encuentra realizando las diligencias necesarias; confirmó que abrió una carpeta de investigación por este homicidio doloso.

Sin embargo, no se reveló si alguna persona resultó detenida en estas acciones. El operativo incluyó el acordonamiento de la zona para preservar la escena del crimen y permitir que los peritos realizaran su trabajo sin contratiempos. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

