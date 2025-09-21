Gatilleros asesinan a madre e hija al norte de Monterrey; la joven estaba embarazada

Monterrey, Nuevo León.- La tarde de este domingo 21 de septiembre de 2025 se registró un doble homicidio en la colonia Las Pedreras Fomerrey 106, al norte de Monterrey, Nuevo León, el cual dejó como saldo a dos mujeres sin vida, presuntamente madre e hija, en hechos simultáneos. De manera extraoficial se informó que la víctima más joven estaría embarazada, aunque esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad local o estatal.

Según datos recabados por Telediario Monterrey, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:31 horas de este domingo sobre la calle Metano, entre Indeno y Estireno, en el sector anteriormente mencionado. Trascendió que supuesta madre fue identificada como María Estela 'N', de 40 años de edad aproximadamente, quien fue descrita como una persona de complexión robusta, tez morena y de cabello teñido.

Por su parte, la otra víctima fue identificada como Camila Yamileth 'N', de entre 20 y 25 años, de quien se dijo tenía al menos seis meses de embarazo. Trascendió que la joven era físicamente de tez morena, cabello negro y complexión delgada, además se dijo que vestía con una blusa naranja con azul, un short de color azul claro y sandalias. Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron hacia el sector para atender la situación.

Trascendió que las víctimas eran madre e hija.

Créditos: Telediario Monterrey

Las personas que en ese momento estaban en el lugar, señalaron que los agresores iban a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra las dos mujeres y, posteriormente, huyeron del sector", explicó el medio citado, aunque hasta el momento no se tiene certeza sobre la identidad de los responsables.

El suceso violento generó pánico entre los habitantes de la zona, ya que el ataque armado se perpetró a plena luz del día, en cuestión de horas y tan solo casi tres kilómetros de distancia de diferencia. Elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional arribaron al lugar de los hechos y confirmaron ambos asesinatos, por lo que procedieron a acordonar el área. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargó de las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui