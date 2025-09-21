Hallan con vida a conductora de app y cae sujeto que la despojó de su auto en Hermosillo

San Carlos, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la localización con vida de una conductora de plataforma digital reportada como desaparecida desde el 19 de septiembre en el tramo Hermosillo - El Choyudo. Además fue posible la detención de un hombre llamado Cristian Andrés 'N', de 29 años de edad, presunto responsable de robo de vehículo y tentativa de feminicidio en su contra.

Según informó este domingo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la víctima, cuya identidad se reserva por seguridad, fue localizada con vida y se encuentra bajo atención médica y psicológica. Antes de perder contacto, la mujer envió a su hija una fotografía de la credencial del pasajero y su ubicación en tiempo real. El análisis reveló antecedentes penales del acusado por robo con violencia (2011), abuso (2015) y amenazas (2025).

Por lo anterior se activó un operativo coordinado con las Bases Operativas de Hermosillo, Guaymas, Empalme y la Célula de Personas Desaparecidas. El 20 de septiembre, a las 8:58 horas, el sistema C5i detectó el Nissan Versa blanco de la afectada ingresando a San Carlos, municipio de Guaymas. Gracias a un despliegue estratégico, agentes de AMIC interceptaron el vehículo en el bulevar Tetakawi y Tercera, sector El Ranchito.

Al interior de la inidad robada viajaban Cristian Andrés 'N' y tres menores de 14, 15 y 16 años, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que el automóvil fue asegurado como indicio. Por su parte, el presunto ladrón fue detenido inicialmente por posesión de vehículo con reporte de robo, pero enfrenta un investigación prioritaria por el delito de tentativa de feminicidio.

La Fiscalía de Sonora refrenda su compromiso con la protección de las mujeres y agradece la colaboración ciudadana y el trabajo interinstitucional que permitió este resultado. Se informará conforme avance el proceso legal", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora