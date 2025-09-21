Identifican a mujer que causó una persecución en Ciudad Obregón; quiso darse a la fuga

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025 se registró una persecución que culminó sobre la calle Miguel Alemán, en el sector Centro de Ciudad Obregón, lo que dejó como saldo la detención de una conductora de un automóvil Hyundai Sonata, modelo 2013, color rojo, quien presuntamente intentó darse a la fuga. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo fue asegurado y llevado al Corralón Municipal.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones preliminares, el percance se originó en las calles Jalisco y 300, cuando la sospechosa realizó una vuelta prohibida e impactó un muro de contención, así como un árbol que se encontraba en el lugar. Sin embargo, en lugar de detener su camino, la mujer decidió darse a la fuga, lo derivó en una persecución y en su posterior arresto por parte de elementos de la Policía Municipal de Cajeme.

Al momento de ser interceptada por los uniformados, la unidad en la que se movilizaba la supuesta infractora presentaba daños en la parte trasera y los neumáticos estaban casi destruidos, lo que representaba un riesgo latente para el resto de automovilistas y los transeúntes. Trascendió de manera extraoficial que la conductora fue identificada como Cecilia 'N', de 32 años de edad, quien conocerá su situación legal en los próximos días con base en la investigación correspondiente.

Trágica tarde en Cajeme

En otro caso registrado este domingo en Ciudad Obregón, un exelemento de la Policía Municipal , identificado como Julio Alcantar , de 57 años de edad aproximadamente y con domicilio en el ejido Quetchehueca , perdió la vida debido a un ataque masivo de abejas ocurrido sobre las calles Norman E. Borlaug y 1700, frente al campo San Judas Tadeo , al sur del mencionado ejido. La víctima en medio de un convivio familiar en el citado punto.

Los reportes preliminares indican que las abejas comenzaron a atacar a las personas que se encontraban reunidas en el lugar, una de ellas fue el exoficial municipal, quien intentó ponerse a salvo al interior de un canal de riego; sin embargo, terminó por fallecer instantáneamente por las múltiples picaduras que recibió. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona para controlar el percance, mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) cumplió con el levantamiento del cadáver.

Fuente: Tribuna del Yaqui