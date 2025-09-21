Jeremías Ruiz fue encontrado muerto en Sonora; era de Chiapas y tenía años desaparecido

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora confirmó este fin de semana el hallazgo sin vida de Jeremías Ruiz Pérez, un joven originario de Chiapas que se encontraba en calidad de desaparecido en la ciudad de Hermosillo desde julio de 2022. Tras más de 2 años y medio de una intensa búsqueda, sus restos fueron recuperados y finalmente devueltos a su familia para su debido duelo y sepultura.

La noticia fue revelada a través de un comunicado del grupo de mujeres buscadoras, que acompañó a la familia durante todo el proceso. En su mensaje, el colectivo expresó que, aunque el desenlace no fue el esperado, el hallazgo permite a sus seres queridos tener certeza sobre su paradero. "Después de una larga lucha, Jeremías Ruiz Pérez pudo regresar a su hogar, no como hubiéramos querido", se lee en la publicación.

Jeremías fue reportado como desaparecido en la capital sonorense en el verano de 2022, lo que activó una campaña de difusión por parte del colectivo y sus familiares. Durante meses, su fotografía circuló en redes sociales con la esperanza de obtener información que llevara a su localización. En su comunicado, Buscadoras por la Paz Sonora extendió un agradecimiento a las instituciones y organizaciones que colaboraron en el caso.

Mencionaron que 'Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes' brindó apoyo a la familia desde Chiapas. También reconocieron la labor de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y la Comisión de Víctimas del mismo Estado. El colectivo no ofreció detalles sobre las circunstancias, la fecha o el lugar en que fue localizado el cuerpo de Jeremías: "Nuestro más sincero pésame a la familia".

La ficha de búsqueda de Jeremías Ruiz Pérez

Por otro lado, el pasado jueves 18 de septiembre, la Comisión de Búsqueda de Sonora informó sobre la desaparición de José Francisco Palacios Esquer, un maestro originario de Empalme que ocupó diversos cargos públicos en el Ayuntamiento de ese municipio. Tras varias horas de búsqueda, en redes sociales se confirmó la lamentable muerte del exfuncionario de 61 años de edad, quien fue visto por última vez en la colonia Misión, de Hermosillo.

Fuente: Tribuna