Le dispararon a quemarropa: Ejecutan a hombre de la tercera edad al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho violento tuvo lugar la tarde de este domingo 21 de septiembre en el fraccionamiento Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón, donde una persona del sexo masculino fue blanco de un ataque armado y falleció en el sitio. De acuerdo con los primeros informes, el suceso ocurrió alrededor de las 17:10 horas sobre las calles Antonio Yocupicio, entre Coahuila y Emeterio Ochoa.

En la vía pública, un adulto mayor fue agredido con proyectiles de arma de fuego por sujetos no identificados. Tras esto, los responsables se retiraron del lugar con rumbo desconocido y poco después llegaron unidades de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la víctima y confirmaron que ya había muerto. De manera extraoficial, la persona fue identificada como Gerónimo R. C., de 75 años de edad.

La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme, quienes implementaron un operativo en el área. Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes. Durante el procesamiento de la escena del crimen, se localizaron por lo menos dos casquillos percutidos calibre .45.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con el homicidio. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos formales de identificación. Hay que mencionar que esta no es la primera balacera que ocurre este mismo domingo en Ciudad Obregón.

Personal de emergencias y de seguridad en el lugar de los hechos

Autoridades desplegaron un fuerte operativo en el fraccionamiento Aves del Castillo, luego de que se reportara un ataque armado, el cual dejó como saldo un hombre sin vida. Los hechos ocurrieron alrededor de la 00:20 horas, sobre la calle Gaviotas, entre Cardenal y Codorniz. En ese punto, un grupo de sujetos armados arribó de manera sorpresiva y abrió fuego contra un hombre identificado como Esteban 'N', de 32 años de edad, alias 'El Pelón'.

Fuente: Tribuna