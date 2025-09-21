Lo dejaron abandonado: Encuentran vehículo del crimen organizado en predio de Nogales

Nogales, Sonora.- Un vehículo tipo camioneta con notorias modificaciones y blindaje artesanal fue localizado en estado de abandono este domingo 21 de septiembre en una zona despoblada del municipio de Nogales. El hallazgo fue realizado por miembros del Colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales, quienes se encontraban realizando una jornada de rastreo de personas desaparecidas en el área.

La unidad fue encontrada en la zona conocida como La Escondida, un paraje campestre situado al sureste de la ciudad. Según los informes, el vehículo se encontraba debajo de unos árboles con las puertas abiertas y sin placas de circulación. El vehículo presenta una estructura metálica soldada de manera improvisada en su exterior, tanto en la parte frontal como en la trasera, una característica asociada con las utilizadas por grupos delictivos.

Tras el reporte del colectivo de búsqueda, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para asegurar el perímetro. Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias correspondientes. Los peritos analizaron la unidad para recabar indicios que permitan determinar su procedencia y su posible vinculación con actividades ilícitas en la región.

De momento se desconoce la procedencia del auto blindado

Hace solo unos días, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos efectuaron una importante incautación de narcóticos durante una inspección a un autobús, en el Puerto de Entrada 'Mariposa', de Nogales. El hallazgo se produjo en una unidad procedente de México, según informó Laura Hermosillo, directora de dicho puerto fronterizo. El hecho tuvo lugar en las primeras horas del pasado viernes 19 de septiembre.

Durante el proceso de revisión para vehículos comerciales, los agentes del CBP detectaron anomalías en la estructura del autobús. Una inspección en su interior reveló la presencia de varios paquetes ocultos dentro de la carrocería del vehículo. En total, se decomisaron 8.1 kilos de metanfetamina, 1.8 kilos de heroína y 907 gramos de cocaína. Las sustancias estaban empaquetadas de manera compacta, envueltas en cinta adhesiva de color café.

Fuente: Tribuna