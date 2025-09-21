Madrugada violenta en Ciudad Obregón: Ataque armado en la vía pública deja un muerto

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en la colonia Aves del Castillo, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado, el cual dejó como saldo un hombre sin vida. Autoridades ya confirmaron la identidad de la víctima, sin embargo, no han reportado personas detenidas por este nuevo homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 21 de septiembre, alrededor de la 00:20 horas, tiempo local, sobre la calle Gaviotas, entre Cardenal y Codorniz. En ese punto, un grupo de sujetos armados habría arribado de manera sorpresiva para abrir fuego contra un hombre identificado como Esteban 'N', de 32 años de edad, conocido con el alias de 'El Pelón'.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Un hombre es asesinado en la colonia Aves del Castillo. Foto: Facebook

La agresión se registró de forma rápida y violenta, provocando que los habitantes de la colonia buscaran refugio mientras se escuchaban múltiples detonaciones. Al mismo tiempo, los testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En un primer momento, los elementos de la Policía Municipal no localizaron a ninguna víctima; fue minutos después cuando encontraron a un hombre tirado con impactos de bala. De inmediato pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo quedó cubierto con una manta azul.

La zona quedó acordonada para preservar los indicios, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hicieron presentes para iniciar las investigaciones correspondientes. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la realización de la necropsia de ley. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado detenidos por estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui