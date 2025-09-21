Matan en Tamaulipas a exalcalde panista cuando regresaba de una carrera de caballos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La noche del sábado 20 de septiembre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de Jorge Eleazar Galván García, expresidente municipal de Burgos, Tamaulipas, en un hecho violento registrado en el ejido La Colmena, una comunidad rural que se ubica cerca del municipio de Méndez, en la zona central del estado tamaulipeco. Trascendió que el ataque directo ocurrió cuando el exalcalde y su hijo regresaban de una carrera de caballos realizada en el municipio de China, Nuevo León.

En una primera instancia, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas difundió un comunicado de prensa, en el cual se constató el hallazgo de un hombre sin vida por proyectil de arma de fuego en el ejido Lázaro Cárdenas por parte de la Guardia Estatal; sin embargo, no se reveló la identidad de la víctima. De acuerdo con el informe oficial, testigos oculares indicaron que las detonaciones de arma de fuego se realizaron desde un vehículo blanco, en el cual viajaban los victimarios del exedil, conocido como 'El Potrillo'.

Galván García se desempeñó como presidente municipal de Burgos por el Partido Acción Nacional (PAN) durante dos periodos (2018-2022 y 2021-2024). Como respuesta al homicidio del exfuncionario público, el PAN Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen y exigió al gobierno de Américo Villarreal Anaya hacer justicia para 'El Potrillo'. Por su parte, Luis René Cantú, presidente del comité estatal del partido, también se pronunció sobre el violento ataque.

Tras los lamentables y violentos hechos ocurridos este día en Burgos, donde fue asesinado el exalcalde Jorge Eleazar Galván García, el Partido Acción Nacional hizo un enérgico llamado al gobierno de Américo Villarreal Anaya para que se aclaren los acontecimientos que enlutan a un pueblo y dejan en la orfandad a una familia".

La incapacidad de la administración estatal quedó en evidencia, y con ello la caída del discurso de un Tamaulipas seguro, mientras a diario se registran actos de violencia que lastiman a la sociedad. A la familia de nuestro querido 'Potrillo', expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad en este difícil momento", se puede leer en un extracto del comunicado difundido por el Partido Acción Nacional de Tamaulipas.

De acuerdo con información recabada por Excélsior, el homicidio se perpetró en una zona que se ha caracterizado por disputas entre grupos del crimen organizado, como los enfrentamientos que el Cártel del Golfo ha mantenido con el Cártel de los Zetas Vieja Escuela, este último grupo apoyado de forma directa por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

