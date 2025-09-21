A plena luz del día, sicarios asesinan a balazos a dos personas en calles de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un doble homicidio movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno en Monterrey, Nuevo León, en donde se reportó que dos hombres fueron asesinados a balazos en calles de la colonia Fomerrey 1 La Reforma, ubicada al norte de la capital neoleonesa. Los primeros reportes indican que el hecho violento se registró aproximadamente a las 14:00 horas de este domingo 21 de septiembre de 2025.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el asesinato ocurrió en el cruce de las calles 25 de Abril y Graneros, cuando sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo de color negro interceptaron a individuos y les dispararon en múltiples ocasiones hasta privarlos de la vida. De manera extraoficial se indicó que las víctimas fueron identificadas como Daniel 'N', alias 'El Gato', de 27 años de edad, y Johan 'N', alias 'El Copper', de entre 30 y 40 años.

A través de las líneas de emergencias, vecinos del alertaron a la autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en la zona, por lo que elementos de Fuerza Civil se presentaron en el sitio y encontraron a uno de los ejecutados tendido boca arriba sobre la vía pública, mientras que el otro occiso se encontraba al interior de una vivienda aledaña. Hasta el momento, ninguna autoridad ha compartido detalles sobre los responsables del ataque armado.

Una vez confirmada la presencia de los sujetos asesinados, elementos de la Guardia Nacional (GN) procedieron a delimitar el perímetro y se encargaron de resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargó de las diligencias correspondientes para que los cuerpos pudieran ser llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicará la autopsia de ley para poder ser entregados a sus respectivas familias.

Lo asesinan afuera de casa

En otro caso similar registrado el sábado 20 de septiembre en Monterrey, un hombre de entre 25 y 30 años fue ultimado a balazos mientras se encontraba afuera de su domicilio en la colonia La Estanzuela, en Monterrey. Se indicó que la víctima estaba consumiendo bebidas alcohólicas a las afueras de su vivienda situada en las calles Paseo del Agave y Paseo del Norte, cuando dos sujetos armados aparecieron a bordo de una motocicleta y lo privaron de la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui