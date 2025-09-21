Reportan desaparición de cuatro hermanitos en Acapulco; autoridades inician búsqueda

Acapulco, Guerrero.- Las autoridades del Estado de Guerrero activaron los protocolos de búsqueda para cuatro hermanos menores de edad, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 17 de septiembre en la comunidad conocida como Kilómetro 30, del municipio de Acapulco de Juárez. La alerta fue emitida por Locatel Guerrero, instando a la ciudadanía a ayudar para obtener información que conduzca a su paradero.

Los menores, identificados con los apellidos Olea Ramírez, fueron vistos por última vez en las cercanías del río que atraviesa dicha localidad. De acuerdo con la información proporcionada en la denuncia, la desaparición se produjo en un contexto de presunto maltrato familiar, lo que habría motivado a los hermanos a abandonar su domicilio. La investigación cobró una nueva dimensión con la difusión de un video en redes sociales.

En las imágenes, presuntamente, los menores aseguran encontrarse bien, sin embargo, las autoridades han sido cautelosas, informando que la autenticidad y el contexto de dicha grabación no han sido verificados, por lo que su paradero continúa siendo desconocido. Para facilitar su identificación, las fichas de búsqueda oficiales detallan las siguientes señas particulares y la vestimenta que portaban al momento de su desaparición:

María del Rosario Olea Ramírez, de 13 años: De complexión delgada, baja estatura, ojos claros y cabello largo y lacio. Vestía blusa blanca, falda verde y zapatos negros.

#LOCATELGUERRERO SOLICITA DE SU COLABORACIÓN PARA DAR CON EL PARADERO DE LA MENOR MARÍA DEL ROSARIO OLEA RAMÍREZ.#Locatel#locatelguerrero#VivirParaServir pic.twitter.com/VmVlHG7nKW — Locatel Guerrero (@LocatelGuerrer1) September 21, 2025

Grisel Olea Ramírez, de 12 años: De complexión delgada, con ojos claros y nariz recta. Llevaba uniforme escolar compuesto por blusa blanca, falda verde y zapatos negros.

Jesús Gerardo Olea Ramírez, de 10 años: De complexión robusta, piel morena y cabello corto. Portaba una playera negra con una franja blanca, short de mezclilla azul y tenis blancos.

Yoel Olea Ramírez, de 8 años: De complexión delgada, con ojos y cabello claros y ondulados. Vestía camisa blanca, pantalón azul marino y zapatos negros.

Las autoridades locales y estatales solicitan a la población compartir cualquier dato relevante de manera responsable a través de los canales oficiales, evitando la propagación de rumores que puedan entorpecer las labores de localización. Cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de los hermanos puede comunicarse de manera confidencial a los teléfonos de Locatel Guerrero: (744) 481 1100, 744 222 2597 y 744 222 2997, o a la línea nacional de búsqueda 800 008 7091.

