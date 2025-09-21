Reportan detención de conductora sospechosa en calles del Centro de Ciudad Obregón

Ciudad de Obregón, Sonora.- La mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Cajeme desplegaron un operativo de seguridad sobre la calle Miguel Alemán, en la zona Centro de Ciudad Obregón, Sonora, en donde efectuaron la detención de una mujer que circulaba a exceso de velocidad y en condiciones que representaban un riesgo, tanto para ella como para el resto de automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

De acuerdo con informes policiales preliminares, la fémina en cuestión manejaba un automóvil Hyundai Elantra, modelo 2019, vehículo que levantó sospechas entre los agentes de Tránsito ya que presentaba daños considerables en la parte trasera y tenía las llantas casi destruidas. Ante la posibilidad de que la conductora, aún sin identificar, pudo haber participado en un accidente de tránsito, los uniformados la cuestionaron en el sitio.

Finalmente, los oficiales trasladaron a la mujer hacia la Comandancia Municipal, en donde deberá rendir su declaración ante la autoridad competente. En tanto, la unidad fue asegurada por las fuerzas del orden y remolcada al corralón de la localidad, mientras se realiza la investigación correspondiente para determinar si la presunta infractora estuvo involucrada en algún percance y posteriormente se dio a la fuga, así como para corroborar las causas de los daños materiales que presentaba el automóvil.

Se reportó que la mujer fue presentada ante la autoridad competente.

Accidentes de tránsito

Durante el transcurso del sábado 20 de septiembre se reportaron al menos tres accidentes de tránsito en diferentes puntos de Ciudad Obregón. Uno de ellos ocurrió en el cruce de las calles CTM y 5 de Febrero, en donde se vieron involucrados un vehículo Tsuru de modelo atrasado y una camioneta pick-up Toyota. La persona que se movilizaba en el Tsuru quedó prensada por los fierros, por lo que tuvo que ser liberada por personal de Bomberos de Cajeme.

Otro incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Cajeme y Sonora, en el cual participaron un vehículo Hyundai Sonata y una vagoneta Ford Escape, al norte de la ciudad, y se reportó de forma extraoficial que un civil quedó lesionado. Por su parte, un repartidor de plataforma, que circulaba a bordo de una motocicleta, resultó con las lesiones tras involucrarse en un accidente con un automovilista en el cruce de la calle Chihuahua y boulevard Ramírez.

#Seguridad | Repartidor de aplicación resulta lesionado durante un choque al sur de Ciudad ObregónuD83DuDEA8https://t.co/zlFr6Gmdcb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui