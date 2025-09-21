Se desata persecución y balacera al oriente de Culiacán; hay un muerto y dos detenidos

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 21 de septiembre de 2025 se registró una persecución y un enfrentamiento armado en calles del fraccionamiento Villas del Real, al oriente de Culiacán, lo que dejó como saldo preliminar un sujeto detenido, un hombre muerto al interior de un domicilio y un presunto delincuente herido. Además, las autoridades aseguraron armas de fuego, equipo táctico y un vehículo que tenía impactos de bala en su carrocería.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, elementos del Ejército Mexicano sostuvieron un intercambio de balas con un grupo armado en un intento por rescatar a una persona privada de su libertad. Trascendió preliminarmente que los detenidos fueron identificados como Tranquilino 'N', de 26 años de edad, y Geovani 'N', de 25 años, quien habría resultado lesionado durante el desarrollo de los hechos.

Versiones de los hechos indican que alrededor de las 12:00 horas, elementos de la Defensa acudían a un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 sobre una persona secuestrada, en un domicilio que se ubica en la calle Rey Jorge IV y Carlos Salinas de Gortari, cuando fueron atacados a balazos y se desató una persecución y enfrentamiento la cual culminó calles adelante debido a que el vehículo en el que viajaban se impactó", explicó el medio anteriormente citado.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para atender a los lesionados y se constató que uno de los involucrados ya no contaba con signos vitales, mientras que el otro herido fue llevado a bordo de una ambulancia a un hospital de la capital sinaloense. Finalmente, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes y el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

#ÚltimaHorauD83DuDEA8| Se registra enfrentamiento entre civiles armados y personal de Defensa uD83EuDE96 en Villas del Real en #Culiacán; de manera preliminar se habla de una persona sin vida y dos detenidos (uno de ellos herido) así como un vehículo Toyota Corolla, color dorado con impactos de… pic.twitter.com/GNUwrXIgyM — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 21, 2025

Sábado violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados durante el sábado 20 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó el hallazgo de una persona sin vida, cuatro privaciones de la libertad y dos vehículos robados. La dependencia estatal confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por un descubrimiento ocurrido en la colonia Los Laureles, ubicada en la capital sinaloense.

uD83DuDEA8 Reportan fuertes explosiones uD83DuDCA5 en Tepuche, al norte de Culiacán uD83CuDF0C https://t.co/5Sk0XTyvyG pic.twitter.com/kNgTp5FN5W — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui