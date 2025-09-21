Se registra fuerte choque por no respetar el alto en Ciudad Obregón; hay una lesionada

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 21 de septiembre de 2025 al norte de Ciudad Obregón, en donde se vieron involucradas dos camionetas de color blanco, una Kia Sorento y una Suzuki, ambas de modelos recientes. De forma preliminar se reportó que una conductora resultó lesionada, por lo que se requirió la presencia de autoridades locales y personal de los servicios de emergencia.

De acuerdo con información recabada hasta el momento, la mujer lesionada conducía la camioneta Suzuki, quien presuntamente no respetó el alto que se encuentra en la intersección de las calles California y Yaqui, lo que derivó en el aparatoso choque entre las dos unidades anteriormente descritas. Elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) y cumplir con el deslinde de responsabilidades.

Los uniformados solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a la víctima, cuya identidad por el momento se desconoce. Una vez estabilizada, los socorristas subieron a la fémina a una ambulancia y la trasladaron hacia un hospital cercano para recibir la atención médica correspondiente. Hasta la publicación de esta, ninguna autoridad ha brindado detalles sobre el estado de salud de la conductora.

Una mujer resultó lesionada a causa de este percance vial.

Créditos: Informativo Sur Sonora

Persecución en Ciudad Obregón

En otro caso registrado este domingo en Ciudad Obregón, agentes de la Policía Municipal de Cajeme protagonizaron la persecución de la conductora de un Hyundai Sonata, modelo 2013, color rojo, que culminó en la calle Miguel Alemán. De acuerdo con las investigaciones preliminares, cuando la mujer en cuestión presuntamente realizó una vuelta prohibida e impactó un muro de contención y un árbol. En lugar de detener su paso, la fémina trató de escapar a toda velocidad.

Trascendió que el vehículo presentaba daños en la parte trasera y tenía las llantas destrozadas, por lo que representaba un riesgo para los otros automovilistas y transeúntes. De forma preliminar se dijo que la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. La unidad fue asegurada y remolcada al corralón Municipal mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

#Seguridad | Reportan detención de conductora sospechosa en calles del Centro de Ciudad Obregón uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDE98uD83DuDEA8https://t.co/qfuto6iB9U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui