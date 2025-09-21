Tétrico hallazgo en Hermosillo: Encuentran cuerpo calcinado en predio cerca del aeropuerto

Hermosillo, Sonora.- Un tétrico hallazgo tuvo lugar este domingo 21 de septiembre en Hermosillo en un predio cercano al Aeropuerto Internacional de la capital de Sonora. El encuentro del cuerpo calcinado se dio gracias al trabajo del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, lo que habla de que la crisis de desaparecidos en Sonora es una problemática de seguridad vigente.

Mediante una publicación de Facebook, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora dio a conocer la información, señalando lo siguiente: "Una persona calcinada se localiza el día de hoy atrás del aeropuerto en Hermosillo, Sonora, gracias a un llamado anónimo. En este lugar desde enero estamos localizando personas gracias a las autoridades que nos acompañan: Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Policía Estatal, AMIC (Agencia Ministerial de Investigación Criminal), Guardia Nacional, Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), y a quienes con sus llamadas anónimas nos ayudan a localizarlos y que vuelvan a casa. Sin rendirnos, los seguimos buscando".

Como el mismo colectivo lo dio a conocer, para esta búsqueda también se contó con la presencia de varias autoridades de los distintos órdenes de gobierno, como lo es la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que hizo el procesamiento de la escena. En las imágenes compartidas por el colectivo se puede ver parte de un cráneo y mandíbula, ambos calcinados.

Como siempre, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hacen un llamado a sumarse a las denuncias anónimas, así como para aquellas personas que tienen un familiar no localizado, asistir a la FGJES para hacerse las pruebas de ADN correspondientes.

Piden apoyo para localizar a Noé Valdés

También en su página de Facebook, el colectivo compartió la fecha de búsqueda de Noé Valdés Andrade, quien desapareció el 28 de agosto de 2025 en Bacobampo-Etchojoa; para cualquier reporte, se pide llamar al teléfono 6623 41 56 16. "Solicitamos el apoyo y solidaridad para compartir la ficha de búsqueda de todos nuestros desaparecidos. Tu llamada será anónima y dará paz a una familia; no buscamos culpables ni justicia, solo que nuestros hijos vuelvan a casa", pidió el colectivo en las redes sociales.

