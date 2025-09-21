Tragedia en Nuevo León: Cae sujeto acusado de matar a su hermano tras una discusión

Guadalupe, Nuevo León.- En hechos ocurridos durante la tarde del sábado 20 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe efectuaron la detención de un hombre identificado como Jorge Omar 'N', de 38 años de edad, por presuntamente arrebatarle la vida a su propio hermano al interior de una vivienda que se localiza en las inmediaciones de la colonia Valle de San Roque, en el municipio anterior mencionado.

De acuerdo con datos recabados por Telediario Monterrey, aproximadamente a las 17: 40 horas del sábado, las autoridades locales recibieron un reporte ciudadano sobre una riña dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Puerto Progreso, en la referida demarcación. Una vez en el sitio, los policías municipales lograron interceptar al sospechoso, quien confesó haber atacado a su hermano con un arma blanca tras sostener una intensa discusión.

Después de entrar a la vivienda, los policías confirmaron que había una persona herida dentro de una habitación, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desenlace de los hechos en este homicidio.

Minutos más tarde de que los agentes solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio, el sujeto, identificado como Édgar Alejandro 'N', de 49 años, perdió la vida en el lugar a causa de la gravedad de las heridas que sufrió. Es por ello que los oficiales procedieron a realizar el respectivo arresto de Jorge Omar 'N' y posteriormente lo presentaron ante el Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal con base a las investigaciones correspondientes del caso.

Lo asesinan afuera de casa

En otro caso similar registrado el mismo sábado en el estado de Nuevo León, un joven de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba afuera de su domicilio en la colonia La Estanzuela, en Monterrey. Se informó que la víctima estaba consumiendo bebidas alcohólicas a las afueras de su vivienda situada en las calles Paseo del Agave y Paseo del Norte, cuando dos sujetos armados aparecieron a bordo de una motocicleta y lo privaron de la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui