Trágico domingo: Muere exelemento de la policía municipal de Ciudad Obregón en ataque de abejas

Ciudad Obregón, Sonora.- Lo que sería un hermoso domingo familiar para el recuerdo terminó en una tragedia, pues un exelemento de la Policía Municipal de Cajeme murió al ser atacado por las abejas. Este hecho inusual alertó a las distintas órdenes de gobierno que rápidamente activaron el Código Rojo, pero poco pudieron hacer por el hombre, ya que había perdido la vida en esta fatal situación.

Los hechos sucedieron en la calle Norman E. Borlaug y calle 1700 frente al campo San Judas Tadeo al sur del ejido Quetchehueca este domingo 21 de septiembre. De acuerdo con la información compartida, el expolicía acudió con su familia a uno de los árboles gigantes que se ubican sobre dicha ruta para pasar la tarde, hacer de comer y tener una bonita convivencia, pero repentinamente fueron atacados por el enjambre de abejas.

Lugar de los hechos donde el hombre perdió la vida

Según se presume, al llegar al lugar, la familia puso música a alto volumen, lo que habría ocasionado que las abejas se alteraran y procedieran a atacar a los presentes. El expolicía optó por brincar al canal cerca del predio donde se encontraban, pero al no tener agua, poco sirvió y murió debido al ataque. La víctima fue identificada como Julio Alcantar, de 57 años de edad aproximadamente, oriundo de Quetchehueca, que tenía por lo menos 5 años de jubilado.

Al lugar de los hechos llegaron rápidamente los elementos de Bomberos de Cajeme y de Villa Juárez, como apoyo, que portaban trajes especiales para poder atender la situación, ya que después del ataque, los insectos seguían alterados en el lugar. También acudieron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes tuvieron que esperar a que la situación estuviera controlada para poder intervenir según lo marca la ley.

¿Qué hacer en caso de un ataque de abejas?

Las recomendaciones de especialistas dicen que dejes correr rápido del área donde se está produciendo el ataque, taparse la cara y desplazarse en zigzag. En caso de ser picado, hay que llamar al 911 de forma inmediata, especialmente si hay signos de una reacción grave como dificultad para respirar o hinchazón de labios, cara o garganta. Si no es una emergencia, retira el aguijón raspándolo con una tarjeta, lava la zona, aplica una compresa fría y toma un antihistamínico.

Bomberos acudieron al lugar

Fuente: Tribuna del Yaqui