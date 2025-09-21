(VIDEO) Reportan ataque al norte de Culiacán; arrojan artefactos explosivos desde el aire

Culiacán, Sinaloa.- La noche del sábado 20 de septiembre de 2025, vecinos de la comunidad de Agua Caliente de los Monzón, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, reportaron la caída de artefactos explosivos en diferentes puntos de la localidad. A través de videos en redes sociales, habitantes denunciaron estos ataques ocurridos al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo que se requirió de la intervención de las autoridades.
De acuerdo con información proporcionada por medios locales, las explosiones se registraron en las calles de la comunidad, así como en algunas viviendas particulares. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado personas lesionadas a causa del siniestro, además, tampoco se conoce quiénes podrían ser responsables de las detonaciones. Extraoficialmente se reportó que los explosivos fueron arrojados con drones.
Trascendió que los artefactos explosivos eran arrojados con drones, extraoficialmente, además de que presuntamente fueron arrojados desde una avioneta, pero esta última versión no ha sido confirmada oficialmente", explicó el portal Los Noticieristas con respecto a los informes preliminares de estos sucesos violentos.
Asimismo, las autoridades competentes no han constatado la implementación de un operativo de seguridad en la región y sus alrededores. Cabe mencionar que la comunidad de Agua Caliente de los Monzón, así como otras zonas de la sindicatura de Tepuche, han sido un punto recurrente de enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado. Anteriormente, la mencionada sindicatura ha sido escenario de diversos actos delictivos.
Sábado violento en Sinaloa
Derivado de los hechos delictivos registrados durante el sábado 20 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa contabilizó el hallazgo de una persona sin vida, cuatro privaciones de la libertad y dos vehículos robados. La dependencia estatal confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por un descubrimiento ocurrido en la colonia Los Laureles, ubicada en la capital sinaloense.
Fuente: Tribuna del Yaqui