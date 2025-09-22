Anciano se pierde en Nogales y aborda un autobús a Hermosillo; lo auxilian a tiempo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado domingo 21 de septiembre de 2025, la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo informó sobre algunos de los reportes ciudadanos que tuvieron que atender en la capital del estado. En TRIBUNA te contaremos todo lo que necesitas saber, ya que las múltiples emergencias de personas en situaciones de riesgo ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los casos más destacados de ayer fue el de un hombre de 66 años de edad que se desorientó en Nogales y, por alguna razón, terminó subiéndose a un autobús con destino a Hermosillo. Al darse cuenta del error, solicitó ayuda a un joven de 26 años, quien se comunicó con las autoridades locales. Alrededor de las 20:10 horas, arribó al lugar el agente Gilberto Márquez Chávez.

Con la llegada del agente a las calles Congreso del Trabajo y Legislación Obrera, en la colonia Revolución, el reportante relató lo ocurrido con el señor. A través de una llamada telefónica, finalmente lograron comunicarse con la hermana del extraviado para avisarle que sería trasladado a la central de autobuses. Allí se le compró un boleto y se le subió al camión que lo llevaría a su destino.

En otro caso, igualmente relacionado con una persona de la tercera edad, los elementos Talla Monge y Piri Montenegro auxiliaron a un ciudadano de 65 años con problemas respiratorios. Debido a su condición, se movilizaron hasta la Clínica 14 del Seguro Social para brindarle atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce su estado de salud, aunque en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización.

