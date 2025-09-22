"Asesinaron nuestra juventud" en México, Petro reacciona tras aparición sin vida de artistas colombianos, B-King y DJ Regio Clown

Ciudad de México.- Después de que fueran encontrados sin vida los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó en sus redes sociales los hechos asegurando que la juventud de su país fue asesinada en México. "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos", publicó.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada guerra contra las drogas, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió Gustavo Petro en X, antes Twitter.

El pronunciamiento del presidente se une a múltiples expresiones de dolor por parte de fans, artistas y personalidades. Si bien las autoridades mexicanas aún no han ofrecido una confirmación oficial sobre lo sucedido, se espera que en breve se aclaren los hechos. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los cuerpos encontrados pertenecen a Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos.

Señalan que, tras la recopilación de datos, se "realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio".

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México también dio a conocer que los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante la diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla en San Pedro Barrientos. Cabe señalar que ambos cantantes estaban en México como parte de una gira musical y, tras haber salido de un gimnasio de Polanco, fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre.

Hasta el momento no se tiene un posicionamiento por parte del Gobierno Federal que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se dé a conocer un posicionamiento especial.

Los cantantes Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como 'B-King', y Jorge Luis Herrera Lemos, alias 'DJ Regio Clown', fueron hallados muertos en el Estado de México tras haber desaparecido en el país .



Las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México ya… pic.twitter.com/510bLCvCq9 — Marco A.Tlatelpa (@MarcoATlatelpa) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México