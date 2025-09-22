Ataque de abejas cobra la vida de un abuelo y su nieto en un rancho al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde del lunes 22 de septiembre de 2025 se reportó la muerte de dos personas en un rancho que se ubica en la carretera México 15, a unos 200 metros de la carretera estatal El Vainillo-El Recodo, al sur de Mazatlán. Los reportes preliminares señalan que dos adultos masculinos, quienes fueron reconocidos como abuelo y nieto, sufrieron el ataque de un enjambre de abejas y, a pesar de la intervención de los cuerpos de auxilio, ambos perdieron la vida en el lugar.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, los hoy occisos eran dueños del rancho y se encontraban a bordo de un tractor mientras realizaban junto a dos empleados, cuando un enjambre de abejas se alborotó y los atacó. Ante la desesperación, las víctimas corrieron hacia un canal de riego, mientras que los otros dos sujetos se refugiaron al interior de la vivienda y solicitaron ayuda a través de las líneas de emergencias.

Debido a la gravedad de las picaduras, los afectados, identificados como Jorge 'N' y Javier 'N', terminaron por fallecer y sus cuerpos quedaron al interior del canal. Atendiendo el llamado ciudadano, Bomberos Veteranos Mazatlán y Protección Civil Municipal se presentaron en el sitio y confirmaron la presencia de los cadáveres flotando en el agua. Al sacar al adulto mayor y a su nieto, los rescatistas constataron que presentaban cientos de piquetes de abejas en su superficie corporal.

Las otras dos personas fueron sacadas a la orilla de la carretera y fueron valoradas por los paramédicos de Bomberos Veteranos y no requirieron ser trasladados a un hospital", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las otras dos víctimas del ataque.

Por su parte, un apicultor de la dirección de Ecología Municipal también acudió a la ubicación para calmar a las abejas y se pudieran realizar las diligencias correspondientes. Personal de Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de los trabajos de campos para que los cuerpos fueran llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde serán resguardados y posteriormente entregados a sus familiares.

