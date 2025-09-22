Atropellan a estudiante frente al IMSS Bienestar de Ciudad Obregón; fue hospitalizado

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del lunes 22 de septiembre de 2025 se reportó que un estudiante, cuya identidad por el momento se desconoce, fue víctima de un atropellamiento frente al Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón, ubicado sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, popularmente conocido como calle 200. Elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para cumplir con el peritaje correspondiente.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el conductor de un vehículo Honda Civic, color azul, embistió al joven, de entre 15 y 16 años de edad, cuando este intentaba cruzar la mencionada vialidad. Testigos oculares contaron que un civil llevó en sus brazos al adolescente afectado hasta el área de urgencias del referido nosocomio. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima.

En tanto, el parabrisas del automóvil quedó severamente dañado debido a la fuerza del impacto. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encargaron de realizar las respectivas indagatorias del percance vial y, a través del Informe Policial Homologado (IPH), se hará el deslinde de responsabilidades. Aún no se tiene certeza si el conductor fue el responsable del incidente o, bien, si el joven cometió alguna imprudencia al tratar de cruzar la calle.

Conductora provoca persecución en Ciudad Obregón

En otro hecho registrado durante el domingo 21 de septiembre en Ciudad Obregón, la conductora de un Hyundai Sonata, modelo 2013, color rojo, protagonizó una persecución que culminó con su detención sobre la avenida Miguel Alemán. Preliminarmente se informó que todo se originó cuando la mujer en cuestión presuntamente realizó una vuelta prohibida e impactó un muro de contención y un árbol. En lugar de detener su paso, la fémina trató de escapar a toda velocidad.

Trascendió que el vehículo presentaba daños en la parte trasera y tenía las llantas destrozadas, por lo que representaba un riesgo para los otros automovilistas y transeúntes. Se dijo que la detenida, identificada como Cecilia 'N', de 32 años de edad, fue puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui