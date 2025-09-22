Balacera al sur de Hermosillo deja un hombre muerto; lo agredieron frente a domicilio

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 22 de septiembre se registró una nueva agresión armada en la zona sur de Hermosillo, que tuvo como resultado el asesinato de una persona del sexo masculino. Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas, cuando fueron escuchados varios disparos sobre la avenida Dalia, entre las calles Pitahaya Madura y Pirul, en el límite de las colonias López Mateos y Los Olivos.

De acuerdo con los reportes iniciales, la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba frente a un domicilio cuando fue interceptado por sujetos armados. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga del lugar. Tras el reporte de las detonaciones, acudieron al sitio paramédicos de Cruz Roja, quienes al valorar al individuo confirmaron que ya había fallecido.

El cuerpo, que sufrió varios impactos de bala, quedó tendido sobre la vía pública, por lo que la zona fue asegurada de inmediato por las autoridades. En el lugar se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes acordonaron el perímetro para facilitar las labores de investigación.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) llegaron al sitio para procesar la escena del crimen, recabar indicios y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este suceso. El cuerpo de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos para su identificación.

La escena del crimen fue asegurada por autoridades

Fuente: Tribuna