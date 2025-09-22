Cae pareja por intentar robar una camioneta en Durango; la mujer engañó a su víctima

Gómez Palacio, Durango.- Durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre del 2025, Policía Municipal de Gómez Palacio concretó la detención de una mujer y su cómplice por el presunto robo de una camioneta de la marca Ford, modelo 1982, con placas de circulación del estado de Durango, la cual es propiedad de un hombre de 40 años de edad. El arresto se efectuó en la Plaza Palmas, ubicada en la colonia Hamburgo, justo fuera de una sucursal bancaria del citado municipio.

De acuerdo con datos proporcionados por El Siglo de Torreón, la pareja detenida fue identificada como Teresa 'N', de 21 años de edad, y Jesús 'N', de 23 años. El afectado relató que se encontraba acompañado de la joven, a quien acaba de conocer, cuando ella le pidió pasar por una amiga a la plaza comercial anteriormente mencionada; sin embargo, cuando llegaron al lugar, el cómplice los esperaba y se subió al vehículo con una navaja en la mano.

Violentamente, el sujeto le exigió a la víctima que le entregara sus pertenencias y lo obligó a que descendiera de la unidad. Una vez afuera, Teresa 'N' aprovechó el momento, tomó el volante y se dio a la fuga con rumbo desconocido. Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana se encontraban realizando recorridos de vigilancia en la zona y se encontraron con el hombre, quien les relató todo lo había contenido y les señaló por donde huyeron los presuntos asaltantes.

Los detenidos fueron identificados como Teresa 'N', de 21 años de edad, y Jesús 'N', de 23.

Los agentes preventivos realizaron la detención de quienes se identificaron como Teresa 'N' y Jesús 'N', de 21 y 23 años de edad respectivamente, al masculino se le aseguró un arma blanca con mango encintado", confirmó el medio referido sobre la identidad de los supuestos delincuentes.

Después de aprehenderlos, los agentes preventivos trasladaron a los sospechosos a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, en donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público por los delitos que les resulten. Por su parte, el individuo vulnerado deberá acudir a la misma instancia, pero para ratificar la denuncia correspondiente en contra de Teresa 'N' y Jesús 'N'.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/w3TVdtjyTz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui