Casi se repite la tragedia: Pipa intenta ganarle el paso a tren y chocan en Ecapetec

Ecatepec, Estado de México.- La mañana de este lunes 22 de septiembre se registró un accidente ferroviario en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde un tren de carga colisionó con una pipa que transportaba material clasificado como peligroso. El suceso tuvo lugar sobre la transitada Vía Morelos, a la altura de la zona industrial conocida como La Higuera, en las inmediaciones de la planta de La Costeña.

Según los informes iniciales de las autoridades en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor del vehículo de carga intentó cruzar las vías férreas sin percatarse de la proximidad del tren. El impacto provocó la volcadura de la pipa, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia para atender la situación y prevenir mayores riesgos. Personal de Protección Civil, Bomberos y paramédicos acudieron al sitio.

Lograron rescatar al conductor de la unidad, quien fue atendido en el lugar. Afortunadamente, los reportes oficiales indican que no hay personas con lesiones de gravedad. Las cuadrillas especializadas trabajaron en asegurar el contenedor y coordinar las maniobras para el retiro del vehículo pesado, a fin de restablecer la normalidad en la zona. Como consecuencia del incidente, la movilidad en el área se ha visto severamente comprometida.

El servicio de la Línea 4 del Mexibús estuvo temporalmente suspendido en dirección a Indios Verdes. Asimismo, la circulación en la Vía Morelos ha sido restringida, habilitándose un solo carril en contraflujo para desahogar el tráfico. En el momento se recomendó a los automovilistas considerar rutas alternas.

Un fuerte accidente quedó grabado en cámaras de seguridad al medio día de este lunes en la vía Morelos a la altura de La Higuera, en #Ecatepec, cuando una pipa vacía intentó ganarle el paso a una locomotora de #Ferrovalle con… pic.twitter.com/VgB4h1Q51g — unomasuno MX (@unomasunomx) September 22, 2025

Fatal explosión de pipa

Cabe recordar el trágico accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba gas LP explotó en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México. Según el último informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, emitido la noche del domingo 21 de septiembre, el saldo fatal de dicho suceso ha ascendido a 29 personas fallecidas.

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas más recientes se encuentran Adolfo Franco Madrigal, de 36 años de edad, y Ali Yael González Aranda, de 18 años. Adicionalmente, el reporte indica que 16 personas continúan hospitalizadas, mientras que otras 39 ya han sido dadas de alta.

Fuente: Tribuna