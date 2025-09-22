Combi choca contra tráiler en la autopista México-Puebla; hay un muerto y seis heridos

San Martín Texmelucan, Puebla.- La mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025 se registró un fuerte accidente automovilístico en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de San Martín Texmelucan, cuando una camioneta tipo Van de transporte público se impactó de frente contra la parte trasera de un tráiler. De forma preliminar, autoridades poblanas confirmaron que el siniestro cobró la vida de una persona y dejó al menos seis lesionados.
Según información proporcionada por Telediario, el percance ocurrió en el kilómetro 57 y se indicó que en la unidad siniestrada viajaban siete civiles, uno de los cuales perdió la vida en el lugar. El reporte oficial señala que la víctima mortal fue identificada como Abel Cruz Rivera, de 38 años de edad, quien era el chofer del vehículo que era parte del transporte público. El resto de las víctimas eran originarias del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
De acuerdo con las primeras investigaciones, en el interior de la Van, que aparentemente era de transporte público, viajaban siete personas. Como consecuencia del impacto, el conductor de la van perdió la vida en el acto", explicó el medio anteriormente citado.
Elemento de la Guardia Nacional (GN), así como personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para acordonar la zona y efectuar las diligencias correspondientes. Durante los trabajos realizados por las autoridades, la circulación en la autopista México-Puebla se vio afectada por varias horas hasta que los servicios de emergencia lograron retirar las unidades, En tanto, la investigación continúa en curso para determinar las causas exactas del choque.
Difunden lista de lesionados
Además de identificar al chofer fallecido, las autoridades competentes compartieron la lista de personas que resultaron lesionadas en el incidente. Las víctimas son:
- Hugo Romeo Rodríguez, 48 años, con trauma craneoencefálico moderado.
- Yareli Narváez Mesa, 30 años, con fractura cerrada de fémur.
- Luis Enrique Salimas Meneses, 27 años, con fractura abierta de tibia izquierda.
- Silvia Solares Juárez, 39 años, policontundida.
- María Fernanda Solares Juárez, 12 años, con fractura cerrada de cúbito izquierdo.
- Cecilia Solares Juárez, 2.5 años, policontundida.
