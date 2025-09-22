Decomiso millonario en Nogales: Hallan paquetes de droga ocultos en vehículo particular

Nogales, Arizona.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) efectuaron un fuerte decomiso de narcóticos en el puerto de entrada Dennis DeConcini, de Nogales. El operativo, realizado el fin de semana pasado, resultó en el arrestado de un individuo que viajaba en un vehículo donde fue encontrado un cargamento de fentanilo y metanfetamina valorado en más de 3 millones de dólares.

El hallazgo se produjo durante una inspección a un automóvil particular que intentaba ingresar a Estados Unidos. Según el informe, los agentes del CBP detectaron anomalías que justificaron una revisión de la unidad. Ocultos en compartimentos no visibles, encontraron diversos paquetes cilíndricos envueltos en cinta adhesiva de color café. Laura Hermosillo, directora del Puerto Fronterizo de Nogales, detalló el contenido del cargamento incautado.

En total, se aseguraron 177 mil 800 pastillas de fentanilo y más de 30 libras (aproximadamente 13.6 kilogramos) de metanfetamina. El valor estimado de estas sustancias en el mercado ilícito supera los 3 millones de dólares, es decir, poco más de 55 millones de pesos. Este decomiso no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una serie de operativos que reflejan la intensificación de la vigilancia en la región.

La directora Hermosillo informó que solo durante el mes de septiembre, las garitas de Nogales han sido escenario de 10 incautaciones. Las cifras acumuladas en este periodo ascienden a 820 libras de metanfetamina, 386 mil 992 pastillas de fentanilo, 39 libras de heroína y 26 libras de cocaína. Estos resultados demuestran la eficacia de las estrategias de inspección y el uso de tecnología avanzada por parte del CBP para detectar y frenar el flujo de sustancias controladas.

Las autoridades fronterizas reiteraron su compromiso de mantener una vigilancia constante para desarticular las redes de tráfico de drogas, protegiendo así la seguridad y la salud pública de las comunidades en ambos lados de la frontera. El conductor del vehículo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna