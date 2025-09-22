Detenido en Tijuana presunto integrante de Los Chapitos por quema de vehículo oficial

Tijuana, Baja California.- Este pasado domingo 21 de septiembre de 2025, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo a un hombre identificado como Miguel Ángel Félix Armenta, de 45 años de edad, en la calle Paseo Azteca Norteel, ubicada en el fraccionamiento Playas de Tijuana. De acuerdo con información extraoficial, inicialmente se le arrestó únicamente por posesión de metanfetamina.

El sujeto fue trasladado a las oficinas de la Unidad de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Narcomenudeo, donde se le aseguraron tres envoltorios de plástico color azul con un peso total de 1.7 gramos. Además, entre sus pertenencias se encontraron un par de guantes tipo látex color morado y un teléfono celular blanco. De hecho, al realizarle un par de preguntas, los agentes se percataron de que contaba con un extenso historial delictivo.

Se le atribuyen delitos como robo de vehículos, violación equiparada, faltas administrativas y robo de motocicleta. Asimismo, Miguel Ángel ha sido detenido en otras ocasiones por la Secretaría de Seguridad Pública mientras merodeaba edificios. Por último, se confirmó que el delincuente pertenece al Cártel de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que dirigió Joaquín El Chapo Guzmán.

Sujetos armados atacan instalaciones en Ensenada

Según el Ministerio Público, se cree que Félix Armenta estuvo involucrado en la quema de un vehículo blindado propiedad de la Fiscalía General del Estado, hecho que se reportó en las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía del Estado en Playas de Tijuana. Precisamente, ayer a las 04:30 horas, sujetos prendieron fuego al automóvil blindado en la sede de la Unidad Antisecuestro.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay más detenidos relacionados con la destrucción de unidades, aunque en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier avance que surja sobre el caso. Es importante recordar que el sábado, individuos armados realizaron ataques en la Fiscalía estatal de Ensenada; afortunadamente, no se registraron personas heridas en la zona.

