Durango: Pide justicia por muerte de su hija de 14 años en cirugía; acusa a madre y médico

Durango, Durango.- Un padre de familia exige justicia por la muerte de su hija Paloma Nicole Arellano Escobedo, una jovencita de solo 14 años, quien perdió la vida tras someterse a una cirugía estética sin la autorización de Carlos Arellano, pues supuestamente la madre de la adolescente autorizó su ingreso el viernes 12 de septiembre en una clínica ubicada en la calle Fénix.

De acuerdo con información extraoficial, el médico que la operó fue identificado como V.M.R.G., hijo de un magistrado local; sin embargo, se desconocen mayores detalles sobre el sujeto. La intervención, confirmada en el área de los senos, ha generado una enorme ola de molestia en redes sociales. En TRIBUNA te mantendremos informado ante cualquier actualización de las fuentes oficiales.

De hecho, ya se pronunció la titular de la Fiscalía General del Estado de Durango, Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien comentó que el deceso de la niña ocurrió el pasado 20 de septiembre, por lo que la dependencia recibió el reporte a las 19:24 horas (tiempo local) del C5 a través de la línea 911, en donde se informó que la menor ingresó a la clínica debido a problemas respiratorios.

La comunidad exige justicia

En la necropsia de ley se detectó en Paloma Nicole lesiones cerebrales y complicaciones en los pulmones. Sin embargo, el dictamen patológico tarda entre diez y veinte días, siendo este el motivo de que se esté en espera de los resultados. Cabe destacar que las autoridades están investigando a la progenitora y al doctor por homicidio culposo y presunto encubrimiento médico.

El padre exige justicia

"En su certificado de defunción, falsamente se asentó 'enfermedad' como causa de muerte, intentando encubrir la verdad. La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía de Durango. Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento. Señor Gobernador Esteban Villegas y señora Marisol Rosso: les pido que intervengan para que este crimen no quede en la impunidad", aseveró Carlos en su perfil de Facebook.

Fuente: Tribuna del Yaqui