Ejecutan a empleada de la Fiscalía de Sinaloa; el agresor era su pareja y se quitó la vida

Guamúchil, Sinaloa.- Un lamentable hecho violento se registró la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025 sobre la carretera Guamúchil-Angostura, a unos metros del bulevar Labastida Ochoa, justo a espaldas de la preparatoria UAS de Guamúchil, en donde se reportó que un hombre asesinó a balazos a su pareja sentimental cuando ambos circulaban a bordo de un automóvil Chevy. Después de lograr su cometido, el sujeto se disparó en la cabeza y murió minutos más tarde en el hospital.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de Los Noticieristas, la víctima fue identificada como Lourdes 'N', quien presuntamente se desempeñaba como secretaría de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas cuando el agresor, que viajaba en el asiento del copiloto, sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia contra la mujer. Tras privarla de la vida, el individuo accionó la pistola contra sí mismo y se causó una grave herida.

La fémina quedó sin vida en el asiento del piloto, mientras que el responsable terminó gravemente herido en el lado del copiloto. Trascendió que el hombre respondía al nombre de Manuel Antonio 'N', un empresario del giro de los forrajes en la región del Évora, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja que llegaron hasta el sitio y lo trasladaron a un nosocomio del municipio Guamúchil, en donde se confirmó su fallecimiento.

El área quedó acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, esto para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado pudiera realizar las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento y traslado del cuerpo de Lourdes 'N' hacia una funeraria local, en donde se le practicará la autopsia de ley. En tanto, las autoridades mantienen en curso la respectiva investigación del caso para esclarecer los hechos.

Domingo violento en Sinaloa

Con respecto a la jornada violenta que se vivió durante el domingo 21 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó dos feminicidios, dos homicidios dolosos, tres privaciones de la libertad y dos robos de vehículos. Con respecto a los asesinatos, la dependencia estatal indicó que estos se registraron en los municipios de Culiacán y Elota.

